¿Será posible al fin la retrocompatibilidad de PS5?

Una patente descubierta recientemente hace pensar que el arquitecto de sistemas Mark Cerny ha encontrado una solución para la función de retrocompatibilidad de la PS5.

La patente, descubierta por el usuario de Twitter @shaunmcilroy, puede verse en la web de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y figura como "compatibilidad con versiones anteriores mediante el uso de un spoof clock y un control mejorado de frecuencia de granulado".

Sony es el solicitante, mientras que su invención se atribuye a Mark Cerny y a un tal David Simpson, posiblemente el mismo David Simpson que actualmente es programador principal en Naughty Dog.

Todo es un poco complicado, pero la principal conclusión es que, si se implementa, esto podría permitir a la PS5 ejecutar juegos físicos de sistemas más antiguos, como la PlayStation 3, la PlayStation 2, y tal vez incluso la PlayStation original.

A la gente le encanta la nostalgia

La retrocompatibilidad ha sido una idea que a Sony se le ha ocurrido tarde. La PS4 carecía de ella por completo y la PS5 solo es capaz de reproducir juegos de PS4 (y no todos).

Si la comparamos con la Xbox Seres X, que ofrece retrocompatibilidad con los títulos lanzados para la Xbox One, la Xbox 360 e incluso la Xbox original, Sony queda en evidencia.

Aunque los dueños de una PS5 agradecerían enormemente esta actualización, no hay garantías de que Sony vaya a aplicarla. Las empresas como Sony suelen presentar patentes y marcas registradas simplemente para asegurarse de conservar la propiedad, pero no necesariamente para llevarlas a cabo.

Es posible jugar a determinados títulos de PS2 y PS3 de forma digital a través del servicio de streaming PlayStation Now. Sin embargo, las tarjetas regalo de PS Now se están retirando de las tiendas, lo que hace sospechar que Sony está preparando la eliminación de PS Now para dar paso a un nuevo servicio y enfrentarse mejor al Xbox Game Pass. Solo esperamos que el cambio de Sony allane el camino para una mayor retrocompatibilidad en los próximos años.