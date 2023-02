Samsung Galaxy S23 primeras impresiones: nuevo diseño y más potencia, pero ha subido de precio

PRIMERA IMPRESIÓN:

Nuestra primera impresión del Samsung Galaxy S23 después de haberlo probado brevemente es que parece que Samsung ha hecho lo suficiente por actualizar el aspecto y los componentes del buque insignia, y probablemente ha lanzado un ganador de Android que además es muy cómodo en la mano.

PUNTOS A FAVOR:

Un aspecto renovado

Equipa una versión exclusiva hecha a medida del nuevo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Pequeño y listo para usar

PUNTOS EN CONTRA:

Pocas actualizaciones

Debería venir con una cámara de 108MP

Ha subido de precio

Samsung Galaxy S23: Análisis en dos minutos

El tan esperado buque insignia Samsung Galaxy S23 por fin ha llegado, y ofrece básicamente todo lo que esperábamos gracias a las filtraciones, y que han demostrado estar muy en lo cierto.

Como se preveía, tanto el Galaxy S23 como el Galaxy S23+ han cambiado el diseño que Samsung llama “Contour-Cut” que tenían los S22, ya que los nuevos modelos ya no cuentan con ese módulo de cámaras metálico y elevado, sino que las distintas lentes salen de forma independiente de la parte traerá del móvil. Esto le da un aspecto más limpio y hace que este teléfono de 6,1 pulgadas, y su hermano mayor de 6,6 pulgadas (el Galaxy S23+), se parezcan mucho más al Ultra.

Sin embargo, lo importante del Samsung Galaxy S23 no es tanto su aspecto limpio como su interior. Los tres nuevos buques insignia de Samsung equipan el nuevo chip “Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy” de Qualcomm.

Es un nombre ingenioso y personalizado que pretende comunicar que estos móviles de Samsung con Android 13 tienen algo especial, y es que sus CPUs han sido overclockeadas a 3,6 GHz, lo que podría ser el récord del sector. ¿Hace falta tanta potencia en un teléfono, sobre todo cuando las generaciones actuales y anteriores de CPU móviles de Qualcomm y Apple ya ofrecen más potencia de la que pueden aprovechar la mayoría de los móviles? Es de esperar que la potencia extra se traduzca en una mejor captura en 8K a 30 fps, juegos más fluidos y operaciones más potentes con la CPU, como la edición de vídeos en 8K.

En el breve tiempo que pasamos con el nuevo móvil, no tuvimos tiempo de poner a prueba ese rendimiento en la práctica y con benchmarks (software de análisis). Aun así, esa CPU es una parte fundamental del espíritu de la nueva gama Samsung Galaxy S23, formada por el Galaxy S23, el Galaxy S23+ y el atrevido Galaxy S23 Ultra.

El Samsung Galaxy S23 (en el fondo) y el Galaxy S23+ (en primer plano). (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Es bien sabido que el nuevo tope de gama, el Samsung Galaxy S23, viene con una nueva e impresionante cámara de 200MP. Pues bien, en lugar de coger el fantástico conjunto de cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) de 2022 y su sensor principal de 1080MP, y migrarlo al Galaxy S23 y al Galaxy S23+, Samsung ha decidido que estos dos modelos mantengan prácticamente las mismas cámaras que sus predecesores. Sigue contando con una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 10MP con zoom óptico 3x. La cámara frontal es ahora de 12MP en vez de 10MP como el año pasado. Samsung afirma que la mejora de la fotografía se debe principalmente a la potencia de la CPU mejorada y a sus funciones de IA más potentes.

Aunque no es una prueba definitiva, nos ha impresionado el rendimiento de la cámara.

Al igual que con las cámaras, Samsung no ha tocado mucho la pantalla del nuevo Galaxy S23 respecto a su predecesor: tiene una Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con resolución FHD+ y un tamaño de 6,1 pulgadas. Sigue contando también con un lector de huellas dactilares ultrasónico debajo de la pantalla y la cámara selfie está albergada en un pequeño hueco en la parte superior. Todo se sigue viendo brillante y colorido. Samsung ha mantenido la tasa de refresco adaptativa, que es capaz de bajar a 48Hz y alcanza el mismo máximo de 120Hz, por lo que todo se ve bien fluido.

El Samsung Galaxy S23 es, en la mayoría de los aspectos que importan, una copia del Galaxy S23+, pero más pequeño. No obstante, hay algunas diferencias clave.

Las dimensiones son prácticamente las mismas que en el S22, pero el Galaxy S23 no es sólo más pequeño que el S23+. Si bien está protegido por el mismo y fantástico Gorilla Glass Victus 2 (con la parte trasera cepillada, y la parte delantera brillante) y comparten un cuerpo del material “Armor Aluminum”, debajo de eso está el chip Qualcomm de Samsung, pero la mitad del almacenamiento base (128GB de partida) y una batería más pequeña que en el S23+. Al menos la batería de 3.900 mAh cuenta con 200mAh más que la del Galaxy S22. El S23 también carece del sistema de refrigeración mejorado del Plus y de UWB (banda ultraancha).

Las mejoras que trae el Galaxy S23 respecto a su predecesor puede que no sean suficientes como para que sientas la necesidad de comprártelo si ya tienes el modelo predecesor, pero si estás buscando un buque insignia y estás pensando en pasarte a un Samsung Galaxy, es posible que la combinación entre el tamaño, las prestaciones, las cámaras y el precio del nuevo Galaxy S23 sean motivos más que suficientes por los que optar por este móvil.

No daremos nuestro veredicto final hasta que podamos hacer nuestro análisis en profundidad.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Precio y disponibilidad

Parte de 959€ en España

El precio de partida ha subido 100€

Ya se puede reservar, se pondrá a la venta

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 y S22: precios comparados RAM / Almacenamiento Precio Samsung Galaxy S23 Precio Samsung Galaxy S22 8GB / 128GB 959€ 859€ 8GB / 256GB 1.019€ 909€

Samsung ha presentado el Samsung Galaxy S23 (junto con el Galaxy S23+ y el Galaxy S23 Ultra) el 1 de febrero. El teléfono ya se puede reservar en la web de Samsung (opens in new tab) y saldrá a la venta el 17 de febrero.

Lamentablemente todos los buques insignia de Samsung han subido de precio en España. En el caso del Galaxy S23 estándar, el precio de partida es de 959€ para la variante básica que cuenta con 128GB de almacenamiento y 8GB de RAM, y la variante superior, que cuenta con 25GB de almacenamiento, cuesta 1.019€.

Eso significa que el Galaxy S23 parte de 100€ más que el Galaxy S22, si nos fijamos en la variante básica, y 110€ más si nos fijamos en la variante superior.

Al menos, nos queda el consuelo de que llega con un nuevo diseño, materiales mejorados y un potentísimo chip Snapdragon 8 Gen 2 personalizado.

Samsung Galaxy S23: Especificaciones

El Galaxy S23 estándar viene en dos variantes de almacenamiento, 128GB y 256GB, y ambas cuentan con 8GB de RAM. Os dejamos una tabla para que podáis ver todas las especificaciones del Samsung Galaxy S23 en un vistazo:

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Dimensiones: 70.86 x 146.3 x 7.62 mm Peso: 168g SO: Android 13 Tamaño pantalla: 6.1 pulgadas Resolucion: 2316 x 1080 píxeles CPU: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB / 256GB Bateríia: 3,900mAh Cámaras traseras: 50MP principal, 12MP ultra gran angular, 10MP teleobjetivo Cámara frontal: 12MP

La gama Samsung Galaxy S23. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Diseño

Adiós al diseño “Contour-Cut”: ha llegado el momento de un aspecto más limpio

Apariencia, tacto y materiales excelentes

Cristal protector Gorilla Glass mejorado

Aunque Samsung ha abandonado su característico diseño “Contour-Cut”, es decir, ese clásico módulo metálico elevado para las cámaras traseras, la mayoría de los demás elementos del diseño se han mantenido igual.

Ahora, las cámaras salen de forma independiente de la parte trasera de cristal Gorilla Glass Victus 2 cepillado del Galaxy S23, en la zona superior izquierda. La parte frontal también está protegida por Gorilla Glass Victus 2, pero con un acabo brillante en vez de cepillado.

Es un aspecto familiar y con clase que parece que nos gusta.

Con unas dimensiones de 70,86 x 146,3 x 7,62 mm, el Galaxy S23 tiene básicamente el mismo tamaño y peso (168 g) que su predecesor. Es un teléfono ligero y bonito que, gracias a la banda metálica ligeramente curvada que envuelve el dispositivo, se siente bien en la mano. Quizás no por casualidad, el Samsung Galaxy S23 tiene casi el mismo tamaño que el iPhone 14 Pro (opens in new tab).

Hay algunos otros ajustes estructurales menores como los botones de encendido y volumen que ahora están un poco más abajo y las bandas de antena que cambian un poco.

La parte inferior del teléfono es prácticamente igual a la del S22, con un puerto USB Tipo-C centrado, orificios para el micrófono, una rejilla para el altavoz y la ranura para la SIM.

Por primera vez, algunas partes externas del dispositivo están fabricadas, en parte, con materiales reciclados, como los botones de volumen y encendido y la rejilla del altavoz situada en la parte superior de la pantalla. Además, el Gorilla Glass Victus 2 incluye vidrio reciclado y parte del embalaje del teléfono está hecho con materiales reciclados. Incluso la cubierta de plástico que se despega de la pantalla es parcialmente reciclada.

También hay una buena colección de colores para elegir. Vimos los tonos “Cream” (crema), “Phantom Black” (negro), “Lavender” (lavanda) y “Green” (verde). Habrá otros colores exclusivos disponibles únicamente a través de Samsung.com, como el rojo.

Toda la línea de móviles Galaxy S23 cuenta con certificación IP68, lo que significa que una caída en el agua o el polvo no debería acabar con ninguno de ellos roto.

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S23 (izquierda) y el Samsung Galaxy S23+ (derecha) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) El borde superior del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) El borde inferior del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) El lateral del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Pantalla

Dado que el Galaxy S23 y el S23+ comparten casi exactamente la misma pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O de resolución FHD+, el S23, al tener una pantalla más pequeña, supera al modelo S23+ en píxeles por pulgada: 425ppp frente a 393ppp.

La pantalla de 6,1 pulgadas del Samsung Galaxy S23 es plana y tiene un marco negro súper fino a su alrededor. También es brillante, con un nivel de brillo máximo de 1.750 nits, y responde super bien. La tasa de refresco adaptativa por defecto adapta la tasa según lo que estés haciendo con el móvil, y es capaz de bajarla hasta los 48Hz (está bien, aunque nos hubiera gustado que pudiera bajar más, ya que ahorraría más batería). Hemos reproducido unos vídeos en YouTube y el movimiento y la acción se han visto fluidos. El teléfono también es compatible con una tasa de entrada táctil de 240Hz, lo que hace que el S23 responda muy rápido a tus toques en la pantalla, lo cual es especialmente útil cuando se juega con el móvil.

Pantalla del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hemos probado a desactivar la tasa de refresco adaptativa (ya que viene activada por defecto) en los ajustes y nos ha parecido que el desplazamiento por la pantalla era diferente. No está mal, pero no es tan fluido.

El teléfono ofrece también un sistema de brillo adaptativo que ahora incluye más pasos para ajustarse adecuadamente a los distintos entornos de visualización. Esto es algo que queremos poner a prueba cuando hagamos nuestro análisis en profundidad.

Samsung Galaxy S23 ajustes de pantalla (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Cámaras

Módulo de cámaras del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nuestra primera impresión al ver el módulo de cámaras del Samsung Galaxy S23 fue que daba la sensación de que las lentes eran más grandes que en el Galaxy S22, pero parece que fue más bien una ilusión óptica causada por el cambio en su diseño: ahora, el móvil ya no cuenta con un módulo de metal para las cámaras.

Este año las cámaras de los modelos básicos se han pasado al diseño que tienen en el Galaxy S22 Ultra y S23 Ultra, es decir, que las distintas lentes salen de forma independiente de la parte trasera del móvil.

Lamentablemente, parece que las lentes son exactamente las mismas que las que tenía el Galaxy S22. La verdad es que nos hubiera gustado que Samsung equipara el S23 con las cámaras que tenía el S22 Ultra (opens in new tab) del año pasado, pero no ha habido suerte.

Pero al menos, en el Galaxy S23 las cámaras están respaldadas por el nuevo procesador de imagen del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Estas son las tres cámaras traseras del Galaxy S23:

50MP (con OIS), apertura f1.8, angular

12MP, apertura f2.2, ultra gran angular

10MP(con OIS), apertura f2.4, teleobjetivo (zoom óptico 3X)

En nuestra breve experiencia con las cámaras del S23, nos gustaron los resultados.

Pusimos a prueba cada una de ellas haciendo fotos de varias cosas, como plantas, flores falsas, libros y de nosotros mismos.

Todas las fotografías se veían bien, claras y con unos colores precisos. El nivel de detalle también fue bueno en todas ellas. Lo más habitual es que usarás la cámara principal de 50MP para hacer fotos, que normalmente serán con una resolución de 12MP ya que se usa la técnica del pixel binning (opens in new tab)4 en 1. Por supuesto, también puedes configurar la cámara para que haga las fotos de 50MP, que si bien hace que las fotos se hagan un poco más lentas, te dará resultados más detallados. Pero debes recordar que usando el pixel binning la cámara será capaz de captar más luz.

En general, el rendimiento de las cámaras del Galaxy S23 es idéntico al de las cámaras del Galaxy S23+.

Image 1 of 6 La cámara selfie del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future) La cámara ultra gran angular del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La cámara principal del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) El teleobjetivo 3X del Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Cámara selfie del Samsung Galaxy S23+ (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung promete que ha mejorado la fotografía nocturna. Para probar el rendimiento con poca luz, hicimos algunas fotos de unos limones de plástico desde debajo de una manta pesada. El resultado fue mejor de lo que esperábamos.

En la parte frontal hay una nueva cámara de 12MP. Esto supone un cambio respecto a la cámara selfie de 10MP del Galaxy S22. Nos gustaron los resultados de las fotos selfies en modo normal y retrato.

Samsung Galaxy S23: Rendimiento y Audio

Promesas de un rendimiento líder en el sector

Nuestras primeras interacciones fueron fluidas y ágiles

El Samsung Galaxy S23 (y todos los S23) funcionan con el chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 "for Galaxy", que es una versión mejorada hecha a medida para Samsung de este chip, que está acelerada a 3,6 GHz.

Obviamente, no hemos podido probar el teléfono lo suficiente como para verificar esa cifra. Aun así, podemos decir que el móvil responde realmente bien. Cuando tengamos el S23 en nuestras manos realizaremos más pruebas.

Para poner a prueba el audio del S23, reprodujimos un vídeo de Youtube del nuevo tráiler de Dungeons and Dragons (Dragones y Mazmorras), que por cierto, parece divertido. El sonido era más alto de lo esperado (todo el mundo se giró para mirarnos). Bajamos un poco el volumen y quedamos impresionados con el audio estéreo. El Dolby Atmos, que se puede añadir a través de los ajustes, aumentó un poco la vivacidad y la claridad del sonido.

Toda la gama Galaxy S23 es compatible con 5G.

Al contrario de lo que habían sugerido las filtraciones, Samsung no ofrece ningún tipo de conectividad por satélite. Dado el actual entorno competitivo, nos ha sorprendido un poco. Apple, por ejemplo, introdujo el SOS de emergencia vía satélite con gama línea iPhone 14 y Qualcomm mostró un dispositivo equipado con Snapdragon 8 Gen 2 que podía enviar y recibir mensajes de texto vía satélite.

Tanto el S23 como el S23+ combinan el chip Snapdragon 8 Gen 2 con el módem X70 5G, el mismo que, según Qualcomm, es capaz de realizar comunicaciones vía satélite.

Sin embargo, Samsung no ha dicho nada hasta ahora sobre esas capacidades en la línea Galaxy S23. Tal vez implementen las comunicaciones vías satélite más avanzado este año a tráves de una actualización de software y el apoyo de algún operador.

Samsung Galaxy S23 reproduciendo un vídeo (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Software

Toda la gama Samsung Galaxy S23 se comercializará con Android 13 y la capa de personalización OneUI 5.1. Samsung promete cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

En general, la experiencia de software es muy familiar y prácticamente sin cambios en comparación con los S22. Dicho esto, Samsung ha introducido una serie de nuevas características de software que no tuvimos la oportunidad de probar, incluyendo mejoras en las Notas de Samsung (funciones de co-creación), co-vigilancia en Google Meet, y características de seguridad mejoradas. Estas últimas añaden la posibilidad de poner tu S23 en Modo Mantenimiento para que todos tus datos estén protegidos mientras alguien trabaja en el teléfono.

Samsung Galaxy S23 (izquierda) y el Samsung Galaxy S23+ (derecha) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Batería

El Samsung Galaxy S23 tiene una batería decente de 3.900mAH, lo que son 200mAh más que la del Galaxy S22. No podemos deciros todavía en qué se traducirá eso en cuanto a la duración de la batería con un uso real, aunque suponemos que la batería durará todo el día con un uso regular. Tenemos curiosidad por ver cómo esa capacidad adicional, junto con la eficiencia energética mejorada del Snapdragon 8 Gen 2 de 4nm trabajan juntos para alargar posiblemente la duración de la batería.

El teléfono admite carga "rápida" por cable de 25W, carga inalámbrica, y la función "PowerShare" para poder cargar otro dispositivo, como unos auriculares, con la parte trasera del propio móvil.

Os contaremos cuánto tarda en cargarse el móvil cuando pongamos la velocidad de carga a prueba. Según la compañía debería conseguirse un 50% de la batería en unos 30 minutos cargando por cable.

Samsung Galaxy S23 con el resto de la gama S23 detrás (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Conclusión

En general, el Samsung Galaxy S23 es una actualización sólida y atractiva, en la que posiblemente destaque la nueva CPU móvil, que ofrece un mejor rendimiento y una fotografía mejorada.

No se perfila como un dispositivo imprescindible, y menos teniendo en cuenta que ha subido de precio, pero sigo tiene posibilidades de entrar en nuestro ranking de mejores móviles del mercado. Sabremos más cuando hagamos nuestro análisis en profundidad y lo pongamos a prueba.