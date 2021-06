Por qué no vimos la nueva Nintendo Switch Pro en el E3, y cuándo podría ser anunciada

Después de que hace unas semanas parecía prácticamente seguro que la Nintendo Switch Pro sería anunciada en el E3, finalmente Nintendo se centró en los próximos juegos para la Nintendo Switch para 2021 y 2022.

No fue la Nintendo Direct más emocionante de la historia, pero al menos permitió a los fans echar un vistazo al juego The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, que saldrá en algún momento de 2022, y también hubo un par de sorpresas en Metroid: Dread y Advance Wars 1+2 Bootcamp.

También es gracioso que aunque Nintendo había dicho por activa y por pasiva que se centrarían en los juegos para la Switch en el E3, sí que hablaron un poco de hardware, en concreto, sobre la consola Game & Watch: The Legend of Zelda. Sin embargo, no dieron ni una sola pista sobre la esperada nueva versión actualizada de la Switch de la que tanto se había hablado.

Con tantas fuentes afirmando la existencia de la nueva Nintendo Switch, incluido un informe de Bloomberg, seguimos estando seguros de que esta consola actualizada sigue en desarrollo, y que existir, existe. Está claro que Nintendo todavía no está preparada para presentarla todavía, aunque eso no quita que el E3 hubiera sido el momento perfecto.

Por cierto, se habla de que cuando salga la nueva Switch, contará con una pantalla OLED de 720p y podrá reproducir a 4K cuando esté conectada a una TV.

Si Nintendo hubiera hablado sobre la nueva Switch Pro en el evento, hubiera eclipsado todo el demás contenido relacionado con los próximos juegos de la compañía.

En caso de haberla anunciado, la compañía tendría que haber profundizado en lo que puede hacer la nueva consola, por qué la han hecho, y lo más importante: por qué deberían comprarla los consumidores. Por lo tanto, es probable que Nintendo prefiera presentar la Switch Pro en una Nintendo Direct exclusiva para este anuncio de su nuevo hardware.

¿Cuándo podremos ver finalmente la Nintendo Switch Pro?

(Image credit: Shutterstock/leungchopan)

Con tantas informaciones sugiriendo que la Nintendo Switch Pro se lanzará este año, solo podemos especular que el anuncio todavía es inminente. Para darnos una idea de qué mes podría elegir Nintendo para revelar la Switch Pro, la Nintendo Switch se anunció en octubre y la Wii en septiembre. Por el contrario, tanto la Wii U como la Nintendo 3DS se presentaron en el E3 y no triunfaron tanto.

No queremos decir con eso que lo mismo hubiera pasado con la Nintendo Switch Pro, pero sí son datos que apuntan a que los nuevos productos hardware tienen bastante más éxito cuando son presentados en solitario y los consumidores se pueden centrar en ellos, sin que les despiste algún otro anuncio de algún juego o de algún producto de la competencia.

¿A quién está dirigida la Nintendo Switch Pro?

(Image credit: Shutterstock/Kyli Petersen)

Con la Nintendo Switch y la Nintendo Switch Lite vendiéndose todavía como churros, os estaréis preguntado si una Switch Pro es realmente necesaria. Pues bien, la Switch ya lleva cinco años en el mercado y empieza a estar algo anticuada, sobre todo para los que la usan conectada a la TV. Con una pantalla mejor y con la capacidad de sacar la señal a una TV en 4K, atraería a mucha gente a la que les parece que la Nintendo Switch no es lo suficientemente potente, y también ampliaría la vida útil de la consola de Nintendo, que tradicionalmente es de cinco años.

Nintendo también podría desechar la idea de una Switch Pro y decidir hacer una Nintendo Switch 2, lo que supondrían muchas más innovaciones con respecto al diseño actual. Y también podría permitir la compatibilidad con los juegos anteriores de la Switch actual.

Sea como sea, nos vamos acercando a las fechas en las que Nintendo suele presentar sus novedades, y no nos cabe duda de que intentarán sorprendernos de alguna manera. Hasta entonces, tendremos que esperara a que Nintendo esté lista para darnos detalles.