Por mucho que Samsung lance TVs OLED más baratas, sin Dolby Vision no me interesan

Samsung planea comprar paneles de televisores OLED que le permitan fabricar televisiones OLED mucho más baratas que hasta ahora, según un informe del medio The Elec, y según esta información, los nuevos modelos llegarían el año que viene.

Por el momento, Samsung sólo fabrica televisores OLED con pantallas QD-OLED de última generación (en las que los puntos cuánticos se combinan con píxeles OLED para mejorar los colores y el brillo), lo que hace que modelos como el Samsung S95C sean muy caros en comparación con el LG C3, por no hablar del mucho más que el asequible LG B3.

El informe dice que Samsung está en negociaciones con LG Display para comprarles paneles OLED (la parte de LG que es esencialmente el único proveedor de estas pantallas OLED más tradicionales, como las que se utilizan en la mayoría de los mejores televisores OLED). No tendría ningún sentido que Samsung le comprara a LG Display los paneles OLED más caros, ya que para eso ya tienen sus modelos QD-OLED, así que todo parece indicar que el objetivo de Samsung es poner a la venta televisores OLED más baratos (y claro, la compañía sabe que los precios de QD-OLED no bajarán lo bastante rápido, por lo que esta podría ser su alternativa).

Sin embargo, no es seguro que todo esto vaya a suceder; no es la primera vez que estas dos empresas han hablado, y las conversaciones no llegaron a buen puerto la última vez. Como señala The Elec, los fabricantes chinos están presionando a Samsung en lo que respecta a la disponibilidad de pantallas para sus televisores QLED, por lo que amenazar con pasarse a OLED podría ser una táctica de negociación.

Pero también sabemos que el interés por los televisores OLED está en su punto álgido, y podría ser que Samsung haya decidido que necesita entrar en el juego como es debido. Ahora bien, si ese es el caso, creo que la compañía va a tener que cambiar su frustrante postura con respecto al Dolby Vision HDR, porque en caso contario, creo que no merece la pena que lancen esos modelos. Al menos a mí no me convencerán.

Una visión de futuro

Dolby Vision es una de las formas más avanzadas de HDR, que utiliza datos de contraste escena por escena y un mapeo de tonos mejorado (en otras palabras, la conversión de las partes más brillantes de una película que se ha masterizado en un monitor profesional a un televisor de consumo) para ofrecerte la imagen más atractiva.

Así es como Dolby muestra cómo Dolby Vision ayuda a garantizar que el televisor no sobredimensione los elementos brillantes ni pierda los detalles oscuros en la oscuridad. (Image credit: Dolby)

Samsung siempre se ha negado a dar soporte a Dolby Vision, promoviendo en su lugar el formato rival HDR10+, cuyo uso es gratuito (Dolby Vision requiere que los fabricantes de televisores paguen una cuota a Dolby). Pero Dolby Vision se utiliza mucho más en los servicios de streaming y en los discos Blu-ray 4K, así que es con diferencia el más útil de todos.

Para darle más peso a la necesidad de Doby Vision en este caso, la clave de Dolby Vision es que precisamente para lo que es realmente bueno es para hacer que el HDR se vea genial en televisores de niveles de brillo limitados... como es el caso de los televisores OLED asequibles.

El año pasado, Samsung finalmente cedió en su oposición total a Dolby e incluyó soporte de audio Dolby Atmos integrado en sus televisores por primera vez. Realmente espero que en 2024 la compañía se abra también a Dolby Vision, sobre todo si sigue adelante con su idea de lanzar televisiones OLED más asequibles, porque si no lo hace, podrían darse un buen batacazo.

Si pudieras comprar un televisor OLED de Samsung, Sony o LG, todos con el mismo tipo de tecnología de pantalla, todos con un procesamiento de la misma calidad y otras características equivalentes (como suele ser el caso hoy en día)... ¿comprarías el que tiene la tecnología HDR que hace que las cosas se vean mejor, o el que no? Para mí no hay duda, y creo que tendríamos problemas para recomendar el Samsung frente a sus rivales por este motivo, a menos que la compañía realmente se saque algo inteligente de la manga.

La ausencia de Dolby Vision no suele ser un problema por sí solo (en nuestro ranking de las mejores televisiones hay modelos de Samsung con frecuencia), pero si los televisores OLED de Samsung son los únicos que no lo incluyen (como sería el caso), van a parecer anticuados desde el primer momento de su lanzamiento.