Nvidia GeForce Now por fin tiene una de las funciones más esperadas en PC y Mac

Nvidia ha implementado otra gran función a su servicio de streaming GeForce Now: después de introducir la suscripción RTX 3080, ahora los suscriptores pueden hacer streaming de sus juegos en resolución 4K de forma nativa en PC y Mac.

Anteriormente, el streaming en 4K solo estaba disponible para los que jugaran en Shield TV, pero ahora se puede jugar de forma nativa en las apps de GeForce Now para Windows y Mac, asumiendo que tienes un monitor 4K capaz de sacar esos píxeles en su máximo esplendor. (Ten en cuenta que no es posible conseguir 4K cuando haces streaming desde el navegador de tu ordenador.)

Como hemos dicho, necesitarás estar suscrito al plan de la RTX 3080 para emitir esta resolución, ya que jugar en 4K requiere mucha energía. El DLSS ayudará en juegos compatibles, y la limitación son 60 cuadros por segundo. Normalmente, los suscriptores de la RTX 3080 se pueden beneficiar de 120fps, pero al tratarse de 4K, o resolución, o velocidad de frames.

Nvidia también ha anunciado que está trabajando para que los miembros de la suscripción RTX 3080 puedan jugar a 120fps en los smartphones compatibles, y llegará al Samsung Galaxy S22 y S22 Ultra, Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3 y al OnePlus 9 Pro. Todos esos dispositivos son buenos con el gaming a 120fps.

La mejor de las nuevas funciones del plan de la RTX 3080 son los juegos que han añadido al catálogo esta semana, que incluyen algunos títulos de Star Wars (no nos sorprende). La lista es la siguiente:

4K en PC suena bien, si nos fijamos en los primeros resultados

Está genial ver que el 4K llega a PC, ya que es algo que los gamers con un monitor 4K llevan pidiendo desde que fuera compatible con la Shield TV cuando se introdujo el plan de la RTX 3080 (aunque todavía no ha legado el 4K HDR).

Los informes iniciales demuestran lo bien que funciona el 4K en los ordenadores, al menos por el poco feedback que se ha recibido online, así que nos alegramos de escucharlo, aunque lo bien que lo haga dependerá enteramente de tu velocidad de conexión a internet. Recuerda que Nvidia recomienda un mínimo de 40Mbps para el streaming en 4K (comparado con unos ligeramente inferiores 35Mbps que se requieren para los 120fps).

Ah, y en cuanto a los nuevos juegos, también se debe tener en cuenta que 'Evil Dead: The Game' llegará a GeForce Now a finales de mayo (y a través de la Epic Games Store), y hace poco vimos llegar a la plataforma God of War (desde Steam). Hay muchos juegos muy buenos, la diversión está asegurada.