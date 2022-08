Nuevas imágenes filtradas del iPhone 14 nos muestran que el púrpura es el color de moda este año

Ya sabíamos que lo más probable es que el iPhone 14 (opens in new tab) esté disponible en color púrpura, ya que hemos escuchado varios rumores que así lo han afirmado. Ahora, una nueva filtración en la red social china Weibo nos ha mostrado imágenes en las que podemos ver el que supuestamente es el iPhone 14 Pro (opens in new tab) en el nuevo color púrpura, y parece que se ha prestado mucha atención a los materiales.

(Image credit: Sleepy Afternoon)

Esta nueva filtración, procedente del filtrador Sleepy Afternoon, muestra el iPhone 14 Pro en un total de cinco colores. Más allá del púrpura, podemos ver el plata, grafito y oro, que son tonos que ya no son familiares. También hay un color azul más oscuro que el actual Azul Alpino del iPhone 13 Pro (opens in new tab), y por supuesto, el púrpura del que estamos hablando.

Otra imagen que han compartido, que puedes ver a continuación, muestra solo los tres primeros colores que hemos dicho junto con otra perspectiva del púrpura.

(Image credit: Sleepy Afternoon)

En las imágenes, el púrpura muestra varios tonos y acabados: uno oscuro y saturado, y otro más claro y metálico. Para crear este efecto de brillo que parece cambiar según cómo le dé la luz, los fabricantes de móviles utilizan distintas capas de materiales en la parte trasera del teléfono. Los iPhones actuales utilizan materiales similares, según el modelo y el color. Por ejemplo, puedes ver la diferencia entre los iPhone 13 verdes de este año.

El púrpura es tendencia

Los buques insignia del mercado normalmente se lanzan al menos en tres colores, o más (opens in new tab). Uno de ellos suele ser gris oscuro o negro, otro suele ser plateado o blanco, y luego lo normal es que haya una opción de color más divertido. Ese color divertido de este año parece ser el púrpura o morado, tal y como se puede ver en el precioso color "Bora Purple" (opens in new tab) del Samsung Galaxy S22 (opens in new tab)y del Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab). Como hemos dicho, también esperamos que este año veamos el color púrpura para los iPhone 14 (opens in new tab).

En el pasado, el color de moda era el oro rosa, pero parece que los tonos de oro champán más claros se han impuesto a los tonos más rosados. Puede que no sea una coincidencia que el color del año 2022 (opens in new tab) de la guía de colores Pantone sea un púrpura llamado "Very Peri". Es verdad que Apple no suele seguir los pasos de Samsung en cosas así, pero en este caso, cuando el gigante surcoreano tiene razón, pues tiene razón, y es mejor seguir la tendencia del mercado.

Será interesante ver cuánto tiempo dura esta locura por el púrpura. El nuevo color del año del sistema Pantone se anuncia cada diciembre, y los próximos buques insignia de Samsung se lanzarán seguramente a principios de 2023.

El Galaxy S22 Ultra actual está disponible en un precioso color borgoña, además de en azul clarito. También hay un color verde a juego con el iPhone 13 (opens in new tab) de Apple. El caro tope de gama de Samsung no está disponible en el Bora Purple, pero no sería raro que lanzaran este color en algún momento.