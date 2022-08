Netflix con anuncios será más difícil ver fuera de casa

Llegan malas noticias para el nivel con publicidad de Netflix, ya que, según los informes, los suscriptores de esta modalidad no podrán descargar series o películas para verlos sin conexión.

Tras la noticia a principios de año de que Netflix no había alcanzado sus elevados objetivos de suscriptores, la plataforma de streaming anunció que lanzaría una versión más barata de sus actuales suscripciones que mostraría anuncios a los usuarios.

Sin embargo, desde el anuncio han surgido nuevos detalles sobre el próximo nivel que sugieren que será una opción inferior en más de un sentido. Recientemente, un código descubierto por el desarrollador Steve Moser (opens in new tab) dentro de la aplicación de Netflix revela algunos mensajes que los usuarios verán cuando el nivel de Netflix con anuncios se reduzca, con una línea de texto que dice "Descargas disponibles en todos los planes excepto en Netflix con anuncios."

Aunque no podemos estar seguros de que Netflix no permita las descargas con su nivel con anuncios hasta que haga un anuncio oficial, es de esperar que esta sea otra forma de que la opción más barata será peor que los niveles sin anuncios.

Perder las descargas es especialmente decepcionante, ya que es una de las características más útiles de Netflix. Ya descargues un episodio para verlo durante tu viaje al trabajo o una serie completa para disfrutarla en vacaciones, poder verla sin conexión significa que tu entretenimiento no parará sólo porque no tengas conexión WiFi o porque se caiga la señal de tu teléfono.

Netflix con anuncios es cada vez peor

Se trata de un nuevo golpe para el nivel con publicidad, después de que en julio el codirector general de Netflix, Ted Sarandos, revelara que no incluirá todas las películas y programas de televisión disponibles actualmente en la versión estándar de Netflix.

Sarandos dijo. "Hay algunas cosas que no se incluirían, sobre las que estamos en conversaciones con los estudios, pero si lanzáramos el producto hoy, los miembros de la versión publicitaria seguirían teniendo una gran experiencia".

Y continuó: "Vamos a eliminar algunos contenidos adicionales, pero ciertamente no todos". Debido a esta declaración de Sarandos, no está claro si el contenido estará siempre restringido o si será un contratiempo a corto plazo, pero de cualquier manera, es una pena que el nivel con publicidad no ofrezca todos los mismos grandes programas que las versiones sin publicidad.

Sabremos más sobre cómo será el nivel con publicidad de Netflix cuando finalmente salga en el 2023 (incluyendo cuánto costará exactamente), pero hasta entonces tendremos que esperar. Pero si las filtraciones continúan como hasta ahora, el nivel con publicidad de Netflix podría ser peor de lo que esperábamos en un principio.