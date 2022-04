Caballero Luna ha tenido un buen arranque, pero hay otra serie de Marvel que no tiene rival

Caballero Luna, la última propuesta de Marvel Studios, ha tenido una buena acogida entre los espectadores.

La serie está ambientada en la actualidad y cuenta la historia de Steven Grant, un empleado de la tienda de regalos de un museo que, mientras lleva una vida aparentemente normal, sufre unos terribles desmayos. Después de uno de esos desmayos, descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo, una enfermedad mental por la que una persona tiene múltiples personalidades.

Su otra personalidad es un despiadado mercenario llamado Marc Spector, un avatar terrenal de Khonshu, el dios egipcio de la luna y la venganza. Esta otra personalidad le otorga a Spector habilidades sobrehumanas, que le permiten actuar como el justiciero conocido como Caballero Luna.

Caballero Luna se estrenó en Disney+ el miércoles (30 de marzo), y ya se conocen los datos de su rendimiento inicial. Según Samba TV (opens in new tab), en Estados Unidos, 1,8 millones de hogares estadounidenses vieron Moon Knight en sus primeros días de estreno. El piloto también fue visto por 277.000 hogares en el Reino Unido en sus primeros cinco días de estreno, 88.000 hogares en Alemania y 11.000 en Australia. Aún no tenemos datos concretos de audiencia en España.

A modo de comparación, esto sitúa a la serie al mismo nivel que Falcon y el Soldado de Invierno, unos 100.000 por delante de Bruja Escarlata y Visión y 300.000 por delante de Ojo de Halcón.

No está mal para un héroe de cómic relativamente desconocido, pero todavía hay que tener en cuenta un nombre que, de momento, parece intocable.

¿Quién le ha hecho sombra al Caballero Luna?

Loki (opens in new tab). En los primeros cinco días de la serie protagonizada por Tom Hiddleston en Disney+, se vio en 2,5 millones de hogares en EE. UU..

Además, Loki también tiene el récord de final de temporada de Disney+ más visto en los 'States', con 1,9 millones de hogares pendientes de su conclusión.

(Image credit: Marvel Studios / Disney)

¿Es eso un problema para el Caballero Luna?

Para nada. Tom Hiddleston ha sido un incondicional del UCM (opens in new tab) durante más de una década, y su personaje tuvo un enorme reconocimiento. Incluso lo tenemos como el segundo mejor villano de Marvel en nuestro ranking de mejores malos (opens in new tab) de la franquicia.

El Caballero Luna de Oscar Isaac, por otro lado, es totalmente nuevo en el UCM, sin haber aparecido en ninguna película o serie anterior. Así que, teniendo en cuenta todo esto, un segundo puesto de audiencia con respecto a las otras series Marvel es bastante bueno para un personaje nuevo.

Los críticos también han alabado la serie. La sensación en general entre los medios de comunicación especializados es que el primer episodio ha encantado a todo el mundo, y ha sido calificada como la "serie de televisión cautivadora e innovadora, diferente a todo lo que Marvel ha producido hasta ahora", mientras que la serie cuenta con una muy buena calificación del 87% en Rotten Tomatoes (opens in new tab).

Como con todo lo que hace Marvel en estos días, hay un plan a largo plazo para el personaje, pero Isaac no tiene contrato más allá de los seis episodios de la serie (opens in new tab). Sin embargo, con números como este, no creemos que Marvel Studioes le deje marchar.