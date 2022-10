Microsoft Edge va a incorporar una característica genial que podría tentar a los profesionales a abandonar Google Chrome

Microsoft ha detallado una ampliación para su navegador web estrella que puede contribuir a solucionar los dolores de cabeza habituales de los profesionales.

Como se anunció en Microsoft Ignite 2022, Microsoft Edge pronto se beneficiará de una nueva característica llamada Espacios de trabajo, descrita como "un conjunto de pestañas del navegador que permitirá a los grupos ver las mismas webs y archivos de trabajo en un solo lugar".

La función, que ya está disponible en versión preliminar, está diseñada para eliminar los problemas asociados a la colaboración en proyectos complejos, ofreciendo a los equipos espacios compartidos en los que reunir los recursos necesarios basados en la web.

¿El navegador del trabajo?

Desde que Microsoft Edge se reinició a principios del 2020, ha luchado por conseguir el tipo de introducción en el mercado que Microsoft podría haber esperado.

Los últimos datos de Statcounter muestran que, aunque Edge ha superado a alternativas establecidas como Mozilla Firefox, sigue estando muy por detrás de Google Chrome y Safari en términos de cuota de mercado.

Además de ofrecer una cadencia regular de actualizaciones de funciones, Microsoft ha empleado una serie de tácticas menos tradicionales para ayudar a acelerar el crecimiento de Edge, pero no todas han resultado populares entre los usuarios.

Por ejemplo, la empresa se vio obligada recientemente a retirar una política que añadía una cantidad excesiva de fricción al proceso de cambio del navegador por defecto después de que los usuarios hicieran saber su descontento.

Microsoft también fue criticada por sus esfuerzos por bloquear los enlaces abiertos a través de sus propios servicios (por ejemplo, los widgets de Windows 11, el menú de inicio, etc.) para que no se abran en ningún otro navegador que no sea Edge, otra táctica que suscitó las críticas de la comunidad.

Sin embargo, la compañía podría tener más éxito con sus planes de introducir nuevas funciones orientadas a las empresas en el navegador web.

Microsoft ya tiene un monopolio en el mercado empresarial desde el punto de vista de los dispositivos, ya que los portátiles y ordenadores empresariales basados en Windows (la mayoría de los cuales vienen con Edge preinstalado) son la opción preferida de la gran mayoría de las organizaciones.

Si Microsoft es capaz de convencer a los profesionales de que Edge es una propuesta que realmente vale la pena considerar, entonces, tiene el potencial de captar muchos millones de usuarios adicionales. Y al abordar los puntos débiles más comunes del trabajo híbrido para los empleados, características como los espacios de trabajo podrían contribuir a lograr ese objetivo.

En última instancia, si Microsoft Edge va a competir cara a cara con Chrome, tendrá que reclamar un nicho o caso de uso particular. En el mercado empresarial, quizás haya encontrado uno.