Microsoft anuncia la Surface Go 3, el Surface Laptop Studio, la Surface Pro 8 y más dispositivos antes del lanzamiento de Windows 11

Microsoft ha anunciado oficialmente una amplia gama de nuevos productos Surface, que vienen con mejoras muy esperadas sobre los dispositivos existentes (como la Surface Pro 8), junto con algunas auténticas sorpresas.

El lanzamiento más llamativo fue el Surface Laptop Studio, que es un portátil dirigido a creativos con una pantalla táctil de 14,4 pulgadas que se puede extraer y colocar en el ángulo que más cómodo te resulte, para convertirla en un lienzo digital. La pantalla viene con una resolución "PixelSense" de 2400 x 1600 y una frecuencia de actualización de hasta 120Hz.

En cuanto al hardware, los procesadores Intel de 11ª generación no están nada mal y la opción de una GPU Nvidia RTX 3050 Ti con 4 GB de memoria GGDR6 es muy atractiva. También hay un modelo comercial disponible con la GPU de portátil RTX A2000 de grado profesional de Nvidia.

Los altavoces Dolby Atmos, una webcam de 1080p, 16GB o 32GB de RAM y un SSD de 2TB completan las características.

El diseño en sí recuerda a una tablet, como el iPad Pro o la Surface Pro 7 con un teclado conectado. Sin embargo, a diferencia de esas tablets, este teclado no se puede quitar. Nos encanta ver a las empresas jugar con el factor de forma tradicional del portátil, por lo que estaremos atentos al Surface Laptop Studio. Será interesante ver qué acogida le dan los creativos digitales, su público objetivo principal.

Se anuncia la Surface Pro 8

La Surface Pro 8 también apareció en el evento Surface de Microsoft. Esto fue menos sorprendente pero, aun así, bienvenida, ya que la Surface Pro 7 se lanzó hace casi dos años, por lo que necesitaba una actualización con bastante urgencia.

Por lo que ha anunciado de Microsoft, afortunadamente parece que la espera valdrá la pena, y la compañía afirma que es la 'Pro más potente de todos los tiempos, que ofrece el doble de rendimiento que la Surface Pro 7, con un rendimiento sostenido de CPU un 40% más alto y un rendimiento sostenido de gráficos un 74% más rápido'.

Esto se debe a que la Surface Pro 8 viene con procesadores Intel de 11ª generación (que cuentan con gráficos integrados Intel Xe) y 8GB, 16GB o 32GB de RAM.

La Surface Pro 8 también viene con una pantalla de 13 pulgadas de 2.880 x 1.920, que es un 11% más grande, con una resolución un 10.8% más alta que las pantallas anteriores, y también puede venir con una frecuencia de actualización opcional de 120Hz.

Microsoft también promete hasta 16 horas de duración de la batería, con la Surface Pro 8 cargándose al 80% en poco más de una hora. También tiene una cámara frontal de 5MP con vídeo de 1080p y una cámara trasera de 10MP con soporte de vídeo de 1080p y 4K, lo que debería hacer de este un gran dispositivo para hacer videollamadas. Al igual que con los dispositivos Surface Pro anteriores, la Surface Pro 8 se puede usar con un teclado para convertirlo en un dispositivo similar a un portátil, pero que se vende por separado.

La Surface Go 3 también viene de camino, y seguramente a un precio estupendo

La Surface Go 3 es otra tablet asequible de Microsoft, que también tiene un diseño elegante, pero por un precio más acorde con las posibilidades económicas de muchas personas. Viene con una pantalla de 10.5 pulgadas con resolución de 1920 x 1280, 4GB u 8GB de RAM y un procesador Intel Pentium Gold 6500Y de doble núcleo o Intel Core i3-10100Y de décima generación de cuatro núcleos.

Los productos Surface Go anteriores han sido excelentes dispositivos para los estudiantes, ya que sus precios más bajos y su excelente calidad de construcción los hacen muy adecuados para escuelas y universidades y, con suerte, la Surface Go 3 continuará esa tendencia. El precio será clave aquí, pero hasta ahora Microsoft no ha confirmado los precios de ninguno de sus nuevos dispositivos.

Surface Pro X

Microsoft también nos ha sorprendido con una nueva Surface Pro X. La original fue un intento interesante de Microsoft para crear una tablet Surface Pro con un procesador ARM a medida co-diseñado por Microsoft (en lugar de depender de Intel para proporcionar la potencia de procesamiento).

Sin embargo, la Surface Pro X original realmente no nos sorprendió debido a su alto precio y su rendimiento mediocre, una queja común sobre los dispositivos Windows 10 basados en ARM cuando se lanzó en el 2019.

Por lo tanto, nos parece bien que Microsoft esté intentándolo de nuevo y parece que podría mejorar su predecesor de varias maneras. Para empezar, tendrá un nuevo precio de nivel de entrada mucho más asequible.

La Surface Pro X original solo ofrecía una versión con Wi-Fi e Internet móvil Gigabit LTE, pero el nuevo modelo viene con una opción de solo Wi-Fi, que ayuda a reducir el precio y debería ser una buena opción para quienes no quieren pagar más por una conexión de datos móviles LTE que nunca usarán.

Windows 11 en ARM también admitirá la emulación x86 y x64, por lo que esta nueva versión debería tener acceso a una selección mucho más amplia de aplicaciones. La falta de aplicaciones en la original fue un gran problema.

También cuenta con una pantalla de 13 pulgadas con una resolución de 2.880 x 1.920, una CPU personalizada de Microsoft SQ 1 o SQ 2 y un SoC de GPU, 8GB o 16GB de RAM y hasta 15 horas de duración de batería.

Ah, y también había un móvil

Microsoft también anunció el nuevo Surface Duo 2, su smartphone de pantalla dual actualizado, aunque intenta evitar llamarlo teléfono. Pero hace llamadas, así que lo llamaremos teléfono de todos modos.

Debido a esto, será nuestro equipo de teléfonos quien indague sobre el lanzamiento y características del Surface Duo 2. Lo sentimos, Microsoft.

Análisis: este nuevo hardware es justo lo que Microsoft necesitaba

Aunque ya no esperábamos que Microsoft fuera a lanzar varios dispositivos Surface, la gran cantidad de nuevo hardware que lanzó nos pilló por sorpresa. Nos encanta ver la Surface Pro 8, ya que Surface Pro 7 fue un poco decepcionante y ha estado dando vueltas sin un sucesor durante casi dos años.

El Surface Laptop Studio también podría ser un gran win para los creativos. Es fantástico ver a Microsoft innovando de nuevo, aunque podría llegar a ser un producto de nicho.

Incluso nos alegra que vuelvan a probar con la Surface Pro X, con algunos ajustes clave que podrían hacer que esta nueva versión sea más popular que el modelo anterior, aunque el tiempo lo dirá.

Estos nuevos lanzamientos le dan a la línea de hardware de Microsoft una oportunidad necesaria antes del lanzamiento de Windows 11. Todos los dispositivos anunciados en el evento, excepto el Surface Duo 2, vendrán con Windows 11 preinstalado, y eso le dará a Microsoft una gama de dispositivos insignia que pueden ejecutar su nuevo sistema operativo.