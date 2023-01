Marvel's Spider-Man 2 será "gigantesco", según un actor de doblaje

Marvel's Spider-Man 2 será "gigantesco", según el actor de doblaje que interpreta a Peter Parker en la aclamada serie de superhéroes de Insomniac.

En una entrevista con el actor de doblaje Yuri Lowenthal ha desvelado algunos detalles sobre Marvel's Spider-Man 2 antes de su lanzamiento en PS5 a finales de este año, incluido lo que podemos esperar de la magnitud de la esperada secuela.

"Todavía me queda un poco de trabajo por hacer", dijo Lowenthal. "Es un juego enorme, así que todavía estoy trabajando un poco".

El énfasis de Lowenthal en el tamaño de la secuela es ciertamente interesante. El mundo abierto del Marvel's Spider-Man original del 2018 no era nada del otro mundo. En una excelente pieza de periodismo de investigación, un escritor calculó que el Manhattan virtual del juego era aproximadamente una cuarta parte del tamaño del real (según Twinfinite (opens in new tab)). Eso sitúa el mundo abierto original de Marvel's Spider-Man en aproximadamente 14,8 kilómetros cuadrados, un tamaño inmenso para que lo explore una persona sola.

Lowenthal lamentó no poder "hablar mucho del juego", pero describió la escala de Marvel's Spider-Man 2 como "asombrosa". Aunque no ha dado muchos detalles concretos, los comentarios de Lowenthal sugieren que esta vez podríamos ver un mundo abierto aún mayor, aunque Insomniac Games no lo ha confirmado.

Por el barrio

(Image credit: Sony)

Además, Lowenthal pareció confirmar que la secuela está en camino de cumplir su ventana de lanzamiento de finales del 2023 (entre septiembre y noviembre). "Sé que Insomniac confía en su fecha de lanzamiento, y ellos siempre han sido buenos en eso", dijo Lowenthal a la publicación.

Gracias en parte a la pandemia, la industria de los videojuegos no ha sido ajena a los retrasos en los últimos años. Starfield, Darktide, STALKER 2: Hearts of Chornobyl y Forspoken sufrieron retrasos en el 2022. En este contexto, la confianza de Lowenthal en que Insomniac lance Marvel's Spider-Man 2 en el cuarto trimestre del 2023 es ilusionante y un buen augurio para el lanzamiento del título.

Tanto Marvel's Spider-Man como Marvel's Spider-Man: Miles Morales ofrecieron emocionantes aventuras de mundo abierto que aportaron una nueva visión del lanzarredes, sacando al icónico héroe de la sombra del Universo Cinematográfico Marvel. La próxima entrega pretende reunir a los dos Spiderman homónimos y ofrecer una experiencia "más oscura" que la del primer juego.

Como fan de Spider-Man desde hace mucho tiempo, estoy impaciente por ver a dónde lleva Insomniac la próxima entrega de la serie. Los títulos anteriores hicieron un gran trabajo a la hora de capturar con autenticidad la fantasía de Spider-Man, a la vez que ofrecían una jugabilidad fluida y orientada a la acción, así que esta vez espero mucho más de todo eso.