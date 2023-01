El remake de Dead Space tendrá un misterioso final alternativo

La lista de trofeos del remake de Dead Space ha sido publicada, revelando que el juego tendrá un final alternativo no visto en el juego original.

Publicada por TrueTrophies (opens in new tab) (según TheGamer (opens in new tab)), la lista de trofeos del remake de Dead Space incluye un logro llamado "Reunión", que se da como recompensa a aquellos que "vean el final alternativo en cualquier modo de dificultad".

No está claro en qué consistirá este final alternativo (por suerte) y la desarrolladora EA Motive no ha confirmado que haya más de un final, pero nos morimos de curiosidad por ver qué se guarda el estudio en la manga para el final del viaje de Isaac Clarke a través de Ishimura.

También será interesante ver si este final alternativo cambia el canon de la franquicia de alguna manera, ya que cualquier cambio importante podría tener un impacto a largo plazo si EA Motive decide rehacer Dead Space 2 y 3, aunque el desarrollador no ha indicado ningún plan al respecto.

Filtraciones a tope

(Image credit: EA)

Las filtraciones sobre el remake de Dead Space no paran antes del lanzamiento del juego el 27 de enero. Se han compartido en Internet largos vídeos de juego que revelan algunas de las mayores sorpresas del remake. EA ha retirado estos vídeos, pero no antes de que su contenido se difundiera por la red.

Yo personalmente no los he visto porque estoy jugando al Dead Space original por primera vez y no quiero estropearme la experiencia. Pero si quieres evitar spoilers específicos, te aconsejo que seas precavido en las redes sociales. Métete en una cápsula de hibernación hasta el día del lanzamiento.