Los rumores de que OnePlus y Oppo se van de Europa son falsos - Nos lo han confirmado las marcas

Esta mañana ha saltado con fuerza un nuevo rumor, según el cual tanto Oppo como su compañía hermana OnePlus planean retirarse de forma repentina e inesperada del mercado europeo. A raíz de eso, nos hemos puesto en contacto con ambas marcas para que nos lo confirmen y os vamos a contar qué nos han respondido.

Lo cierto es que este rumor nos había chocado bastante, ya que si nos hubieran preguntado ayer, habríamos dicho que todo parece ir viento en popa tanto en OnePlus como en Oppo. OnePlus acaba de lanzar el OnePlus 11 (opens in new tab), una notable mejora de su predecesor, y candidato a uno de los mejores teléfonos (opens in new tab) de 2023.

Por su parte, Oppo acaba de presentar su nueva gama insignia, los Oppo Find X6 (opens in new tab), y además, hace poco más de un mes irrumpió en el mercado internacional de los plegables (opens in new tab)con uno de los mejores que existen, el Oppo Find N2 Flip (opens in new tab).

Con todo esto en mente, por no hablar del éxito que tuvieron ambas marcas en la feria MWC, en la que las dos presentaron algunos de los productos más interesantes (opens in new tab), nos hemos quedado perplejos cuando un conocido filtrador ha afirmado en un tuit que ambas empresas estaban considerando la posibilidad de poner fin a su presencia en Europa.

I can confirm: OPPO and OnePlus are pulling out of Europe. First to leave are Germany, UK, France and Netherlands.March 27, 2023 See more

En el mensaje del filtrador Max Jambor, que publicó en la mañana del 27 de marzo, este lanzó una bomba metafórica, afirmando que ambas marcas se retiraban de Europa, empezando por los mercados clave, como Alemania, Reino Unido, Francia y Países Bajos. Poco después, publicó otro mensaje (opens in new tab) en el que afirmaba que se produciría una declaración oficial. Cosa que no ha pasado.

Nosotros por nuestra parte, aquí desde TechRadar nos hemos puesto en contacto con nuestros contactos en ambas marcas a nivel internacional para que nos confirmaran esta noticia, y OnePlus ha respondido rápidamente diciendo:

"OnePlus no saldrá de Europa y el Reino Unido y mantiene operaciones estables en los mercados locales. OnePlus seguirá invirtiendo en Europa y ofreciendo más productos y soluciones innovadoras para sus usuarios."

El concepto de refrigeración líquida para el OnePlus 11 mostrado en el MWC 2023 (Image credit: Future / Axel Metz)

Teniendo en cuenta los recientes lanzamientos de la compañía y muchos más planes que parecen estar en marcha para ampliar su alcance, y no para reducirlo, como un OnePlus premium plegable (opens in new tab)y el OnePlus Nord CE 3 Lite cuyo lanzamiento está confirmado para el 4 de abril, una salida del mercado europeo como esta habría estado totalmente fuera de lugar por parte de OnePlus y hubiera sido realmente inoportuna.

¿Y qué pasa con Oppo?

En cuanto a Oppo, si bien todavía no han confirmado oficialmente que su nuevo buque insignia, el Oppo Find X6 (opens in new tab), se va a lanzar fuera de China, en general parece haber una estrategia clara y segura; sus dispositivos forma parte de buenas relaciones con vendedores y operadoras (en Orange por ejemplo ofrecen el nuevo Oppo Find N2 Flip (opens in new tab)por muy buen precio con tu contrato), también han hecho una importante inversión en marketing y hay un flujo continuo de dispositivos dignos de mención que se abren camino en el mercado.

Aunque hemos tenido que esperar un poco más para conocer la respuesta formal de Oppo, esto es lo que nos han contestado cuando les pedimos que comentaran la publicación original de Jambor:

"Oppo y OnePlus están comprometidos con todos los mercados europeos existentes. Hemos tenido un gran comienzo en 2023 con el exitoso lanzamiento de varios productos en Europa y tenemos una línea de próximos productos para el resto del año. Como siempre, Oppo y OnePlus continuarán proporcionando más productos innovadores y el mejor servicio para los usuarios en el futuro."

Por lo tanto, ahí lo tenéis. A pesar de que el rumor inicial ha causado bastante revuelo, parece ni Oppo ni OnePlus tienen planes formales de abandonar los mercados europeos en los que ya están presentes sus productos, por lo que ese desmiente por completo la afirmación original de Jambor.