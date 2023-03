Las primera imágenes filtradas detalladas del Pixel 8 Pro destacan su nueva cámara

Justo después de una filtración (opens in new tab)del próximo Pixel 7a (opens in new tab), el conocido filtrador Steve Hemmerstoffer (conocido como OnLeaks) ha compartido unas supuestas imágenes de prensa (opens in new tab) del esperado buque insignia Google Pixel 8 Pro (opens in new tab). La filtración muestra el próximo tope de gama de Google y sus cambios con respecto al anterior Pixel 7 Pro (opens in new tab), y además, insinúa que podremos verlo por primera vez en el Google I/O 2023 (opens in new tab), igual que pasó el año pasado.

Las filtraciones muestran un dispositivo que parece un Pixel 7 refinado, y por tanto un Pixel 6. La icónica barra trasera de cámaras sigue estando presente, pero retocada una vez más para que las tres cámaras estén en el mismo recorte en lugar de estar separadas ligeramente. Por otro lado, aparece un nuevo sensor junto al objetivo principal, el ultra gran angular y el teleobjetivo; insinuando soporte para macrofotografía a través de un sensor dedicado y no simplemente el ultra gran angular.

Aparte de la cámara, el Pixel 8 filtrado se parece mucho al 7; desde que Google innovó con su diseño hace dos generaciones, los móviles se parecen mucho.

Un Pro más pequeño

(Image credit: OnLeaks / Smartprix)

Según los informes, Google va a cambiar bastante su enfoque con sus modelos Pro de sus móviles Pixel. El Pixel 8 Pro probablemente ya no tendrá una gran pantalla de 6,7 pulgadas, sino una de 6,5 pulgadas. Es lo suficientemente amplia como para considerarse una pantalla grande, pero no tanto como para que sea todo un reto para algunos poder sujetar el dispositivo. El iPhone 14 Pro Max, el Samsung Galaxy S23 Ultra y muchos otros móviles vienen con una pantalla de 6,7 pulgadas como estándar para los mejores teléfonos que se pueden comprar. Si Google se desmarca de esta tendencia, podría acaparar una parte del mercado que anhela un teléfono de gama alta que no sea tan enorme y pesado.

Más interesantes son las afirmaciones que han hecho sobre el chip Google Tensor 3. Se espera que esté fabricado en un proceso de 3nm, una mejora respecto a los 5nm que Google utilizó en los chips de los Pixel 6 y 7. En resumen, se trata de un procesador más eficiente. Los Pixel 6 y 7 eran teléfonos potentes, pero sufrían de algunos problemas de calentamiento, agotamiento de la batería y ralentización. Ahora que Google está listo para centrarse en la eficiencia del Pixel, es posible que esos inconvenientes pasen a formar parte del pasado.

También es importante señalar que todavía no podemos estar seguros de si los detalles sobre el chip son ciertos, y más teniendo en cuenta que hay informes contradictorios sobre si Tensor 3 se fabricará sobre 3nm o 4nm. Además, el año pasado también hubo rumores de que los Pixel vendrían con un chip de menos de 5nnm, y al final no fue así. Por otro lado, tendría mucho sentido que Google diera un salto adelante en lugar de contenerse. Pero claro, se trata de Google...