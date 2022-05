Las pantallas externas del Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Google Pixel Fold podrían ser muy distintas

El próximo móvil plegable de Samsung podría tener un gran rival este año, ya que se espera que el Google Pixel Fold también se lance este 2022, pero parece que elegir entre este y el Galaxy Z Fold 4 podría reducirse en gran parte a decidir qué tamaño y formato de pantalla externa prefieres.

Resulta que según Ross Young (que tiene un buen historial de filtraciones relacionadas con pantallas), el Samsung Galaxy Z Fold 4 tendrá una pantalla externa de 6,19 pulgadas, mientras que el Google Pixel Fold tendrá una mucho más pequeña de 5,8 pulgadas.

Por esto, es de esperar que la pantalla exterior del Google Pixel Fold también tenga una relación de aspecto más ancha que la del Samsung Galaxy Z Fold 4.

Posiblemente ahora estés pensando, que si las pantallas externas de estos dos plegables son tan distintas, las pantallas principales (cuando el teléfono está desplegado) también serán muy diferentes... pero al parecer no será así, ya que Young afirma que tendrán un tamaño similar. El filtrador no ha concretado qué tamaño será, pero los rumores apuntan a que el Galaxy Z Fold 4 tendrá una pantalla interior de 7,56 pulgadas y el Google Pixel Fold una de 7,6 pulgadas.

De momento, como esta información no está confirmada de forma oficial, no podemos saber con certeza si es verídica, pero tal y como hemos comentado, Young tiene un buen historial.

También cabe señalar que probablemente no sepamos detalles oficiales pronto, ya que el Samsung Galaxy Z Fold 4 seguramente se lance en agosto o septiembre, mientras que el Google Pixel Fold tiene pinta de que se presentará como muy pronto en octubre (a no ser que Google lo presente por sorpresa en la conferencia Google IO 2022 del 11 mayo, pero no lo vemos muy probable).

De hecho, Young ha contestado a su propio tuit afirmando que el Google Pixel Fold llegará en el cuarto trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre.

Samsung Galaxy Z Fold 4 vs Google Pixel Fold

Bueno, si esto es cierto la pantalla externa de los dos plegables será distinta, pero ¿qué otras diferencias habrá entre el Samsung Galaxy Z Fold 4 y el Google Pixel Fold?

Una posible diferencia será el precio, ya que se rumorea que el Pixel Fold se lanzará por unos 1.400 dólares (lo que convertido a euros son unos 1.330€), lo que probablemente haría que sea menos caro que el Samsung Galaxy Z Fold 4 (cuyo predecesor, el Galaxy Z Fold 3, se lanzó por 1.809€).

Los chips que equiparán los plegables seguramente también sean diferentes: según las filtraciones el Pixel Fold contará con un chip Tensor, que es el propio de Google, mientras que el Galaxy Z Fold 4 seguramente utilizará el tope de gama más potente Snapdragon 8 Gen 1.

Otra diferencia muy probable, es que es de esperar que el Samsung Galaxy Z Fold 4 venga con lápiz óptico (igual que su predecesor), mientras que no se ha dicho nada parecido sobre el Google Pixel Fold. Por último, las cámaras también serán distintas, aunque la mayoría de los rumores sobre ambos plegables sugieren que ninguno de los dos tendrá cámaras demasiado impresionantes.