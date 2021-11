Las gráficas Nvidia RTX 3080 y 3070 Ti podrían llegar con más VRAM en enero de 2022

Nvidia tiene preparadas nuevas versiones de sus gráficas RTX 3070 Ti y RTX 3080 para lanzarlas en enero de 2022, según dicen los rumores, pero antes de eso, el mes que viene relanzarán la RTX 2060.

Esto es lo que se especula en Twitter, y ha sido publicado por el filtrador @hongxing2020, por lo que todavía no sabemos si es cierto de forma oficial.

11.1 update:1. 2060 12G —12/7 on-shelf。2.3070Ti 16G、3080/12G —12/17 PPT發佈, 2022/1/11 正式開賣。November 1, 2021 See more

La teoría es que Nvidia quiere revivir la RTX 2060 para compensar la falta de disponibilidad de gráficas, y la nueva versión de esta GPU tendrá el doble de VRAM, lo que son 12GB. Esta tarjeta gráfica se lanzará supuestamente el 7 de diciembre, por lo que solo falta un mes.

Tras esto, al parecer la compañía pretende poner a la venta una versión de 16GB de la GeForce RTX 3070 (que hasta ahora era de 8GB), junto con una nueva RTX 3080 con 12GB (aumentando así la VRAM que era de 10GB). Estas nuevas variantes parece que serán presentadas 17 de diciembre y que saldrán a la venta el 11 de enero de 2022.

Respecto a qué pasará con las versiones de estas Ampere que están a la venta ahora mismo, el usuario VideoCardz, que es el que afirmó todo esto, ha dicho que todavía no está claro. Una vez más, siempre suponiendo que la información esté en lo cierto y que esto realmente vaya a pasar.

Análisis: La RTX 3080 tendrá más memoria... y tal vez algo más

Aumentar la RAM de la RTX 3080 de 8GB a 16GB, es un cambio que en realidad será relativamente menor, pero aun así muy útil. Además, tal y como apunta VideoCardz, es posible que Nvidia planee otras actualizaciones en esta gráfica, tales como usar la GPU GA102-220, lo cual podría ofrecer mejoras como un bus de memoria de 384-bit, frente a los 320-bit que ofrece ahora mismo la RTX 3080. Esto significaría un mejor rendimiento para la VRAM, ya que al fin y al cabo, la pura capacidad no lo es todo.

Dicho esto, la capacidad no deja de ser importante, y si esta información está en lo cierto, la nueva RTX 3070 Ti tendrá bastante más RAM que la nueva RTX 3080 (y también que la RTX 3080 Ti), y esto podría resultar algo raro. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Nvidia hace esto, ya que la RTX 3060 tiene 12GB, lo cual no es necesario teniendo en cuenta las capacidad de esta tarjeta gráfica (que está destinada a 1080p).

Sea como sea, aumentar la capacidad de la RAM de la gama RTX 3000 no hará daño a nadie.

Resulta curioso que no se mencione el RTX 3090 Ti que, según dijeron los rumores en un principio, podría llegar en enero de 2022 junto con la 3070 Ti renovada. Que no hablen de esa gráfica da a entender que finalmente no saldrá la RTX 3090 Ti, pero también podría ser que esa gráfica insignia simplemente se haya pospuesto (cosa que no sería de extrañar dado el estado del mercado de componentes a día de hoy).