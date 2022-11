La serie de Wonder Man de Marvel tendrá una estrella de DC como protagonista

Marvel ha fichado a Yahya Abdul-Mateen II para protagonizar su serie de televisión de Wonder Man.

Según Deadline (opens in new tab), Abdul-Mateen II ha cambiado DC por Marvel, y la estrella de Aquaman y Watchmen ha conseguido el trabajo principal para la próxima serie del Universo Cinematográfico Marvel de Disney+.

Curiosamente, la contratación de Abdul-Mateen II en Marvel es el segundo intercambio entre los dos supergigantes del cómic, ya que el director James Gunn fue contratado como codirector de DC Studios a finales de octubre. Sin embargo, mientras que Gunn ha trabajado para Marvel y DC en los últimos años (dirige la franquicia cinematográfica de Guardianes de la Galaxia de Marvel, y dirigió tanto El Escuadrón Suicida como la serie de HBO Max de Peacemaker) Wonder Man marca la primera vez que Abdul-Mateen II habrá trabajado con Marvel.

De hecho, el casting de Abdul-Mateen II como Wonder Man es posiblemente el intercambio más sorprendente entre Marvel y DC, o más bien, Warner Bros Discovery (WBD), propietaria de los cómics de DC. El actor de Candyman ha tenido un papel destacado en múltiples proyectos de WBD desde el 2018, como Aquaman, Watchmen y Las resurrecciones de Matrix. También retomará su papel de Black Manta, el villano que interpretó en Aquaman, en la secuela de la película de superhéroes de DC Aquaman y el Reino Perdido en marzo del 2023.

Marvel no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el reparto de Abdul-Mateen II. Nos hemos puesto en contacto con el estudio y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.

Si la contratación de Abdul Mateen II es cierta, se convertirá en la última pieza del rompecabezas para la próxima serie del UCM en Disney+, que se anunció por primera vez en junio. Andrew Guest está escribiendo los guiones, mientras que el director de Shang-Chi, Destin Daniel Cretton, dirigirá y producirá ejecutivamente la serie. Ben Kingsley, que interpretó al actor aficionado Trevor Slattery en Iron Man 3 y Shang-Chi, también aparecerá en el proyecto supuestamente protagonizado por Wonder Man.

¿Quién es el Wonder Man? ¿Cuáles son sus poderes? ¿Y por qué está ligado a Wanda Maximoff?

Creado por las leyendas de Marvel Stan Lee, Jack Kirby y Don Heck, Wonder Man es un villano convertido en superhéroe que tiene importantes vínculos con otros personajes notables de Marvel.

Debutando en los cómics en Vengadores #9 en octubre de 1964, el Hombre Maravilla (nombre real Simon Williams) es creado por el supervillano conocido como Barón Zemo, al que los fans han visto en las películas del UCM Capitán América: Civil War y Falcon y el Soldado de Invierno.

Williams, cuya fábrica familiar de municiones pasa por momentos difíciles debido a la creciente competencia de Industrias Stark (sí, el bueno de Tony tiene la culpa de la creación de otro villano de Marvel), culpa a su compañero traficante de armas de su situación, que incluye un tiempo en la cárcel después de que Williams sea sorprendido malversando fondos. Liberado por Zemo y animado por la búsqueda de venganza, Williams acepta convertirse en un peón superpoderoso para Zemo y compañía. Al someterse a experimentos basados en iones, se le dota de fuerza sobrehumana, durabilidad, velocidad, resistencia, reflejos, manipulación de energía iónica, inmortalidad, alteración del tamaño y muchos otros poderes.

Al infiltrarse en el complejo de Los Vengadores, Wonder Man hace caer al supergrupo en una trampa, lo que permite a los Amos del Mal de Zemo capturarlos. Sin embargo, Wonder Man cambia de opinión, libera a los Vengadores y lucha junto a ellos contra Zemo. Wonder Man es presuntamente asesinado, pero, sin que todos lo sepan, simplemente ha entrado en coma. Cuando despierta años después, Wonder Man se convierte en un pilar de la alineación de los Vengadores de la Costa Oeste, formando un estrecho vínculo con Bestia de X-Men e incluso iniciando una relación romántica con Bruja Escarlata.

Es este triángulo amoroso entre Bruja Escarlata (alias Wanda Maximoff), Visión y Wonder Man lo que hace que la próxima serie de Disney+ sea una propuesta fascinante.

Por un lado, el trío está intrínsecamente ligado. En los cómics, Wonder Man es un componente clave en la creación de Visión: son las ondas cerebrales de Williams las que utiliza Ultrón para crear el androide sintetizado en primer lugar. Más tarde, cuando Visión es desmantelada y reconstruida como Visión Blanca (que apareció en el UCM de acción real en WandaVision), Wanda busca a Wonder Man con el objetivo de hacerle compartir sus ondas cerebrales una vez más para que Visión Blanca pueda volver a estar completa. Sin embargo, Wonder Man se niega, porque ha desarrollado sus propios sentimientos por Wanda. Oye, los triángulos amorosos son complicados.

¿Cómo influye todo esto en la llegada del Wonder Man al UCM? A pesar de que parece haber fallecido durante el final de Doctor Strange 2, muchos fans creen que Wanda no está muerta. Mientras tanto, Visión Blanca sigue en el UCM: el sintezoide salió volando en el episodio final de WandaVision después de que sus recuerdos fueran restaurados por la Visión que Wanda había creado en su propia mente.

Se rumorea que Visión Blanca tendrá su propia serie o presentación especial en Disney+ (que se cree que se titulará Vision Quest, según Deadline (opens in new tab)), así que es posible que este proyecto se vincule con la serie de Wonder Man en el UCM. Si ese es el caso, puedes estar seguro de que Wanda aparecerá o hará un cameo en ambas series, consolidando así una dinámica clave de los cómics de Marvel en el UCM.