La segunda temporada de Loki se empezará a rodar "pronto" y un importante personaje confirma su retorno

(Crédito de imagen: Photo courtesy of Marvel Studios. ©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved.)

Owen Wilson ha confirmado su regreso como Mobius en la segunda temporada de Loki.

El actor aclaró que seguirá participando en la serie de Disney+ durante una reciente entrevista con Wired Autocomplete, en la que también reveló que el rodaje de la temporada 2 de Loki comenzaría "muy pronto."

La renovación del show de la Fase 4 de Marvel se confirmó durante el episodio final de su temporada de estreno (un sello visible en los créditos de Loki decía: "Loki volverá en la temporada 2"). Por otro lado, ya se ha confirmado el regreso de Tom Hiddleston como el dios de las travesuras, mientras que Guga Mbatha-Raw ha confirmado que retomará su papel de Ravonna Renslayer.

Todavía no tenemos una fecha de estreno, pero, a juzgar por los informes de medios como Backstage Magazine y The Cosmic Circus (con los recientes comentarios de Wilson), un calendario de producción fijado para comenzar este verano (junio-agosto) podría ver el regreso de Loki a principios del 2023.

Sin embargo, probablemente no sea una sorpresa saber que Wilson retoma su papel de Mobius. El personaje fue una parte integral del viaje de Loki en la primera temporada y, dados los acontecimientos del final de la serie, esperamos que Mobius juegue un papel igualmente crucial en la segunda temporada.

No es de extrañar que los detalles de la trama de la segunda temporada de Loki sean muy escasos. Hiddleston dijo a Marvel.com en junio del año pasado que ha habido "discusiones muy profundas" sobre nuevos hilos narrativos para explorar, y admitió a Variety en diciembre que el público "quiere que Loki supere sus obstáculos internos y externos y se convierta en el héroe que puede ser", pero eso es todo lo que tenemos en cuanto a la historia en este momento.

Manipulación del Multiverso

Tom Hiddleston y Owen Wilson como Loki y Mobius en el episodio 1 de Loki (Image credit: Marvel/Disney)

Después de que casi todas las grandes películas y series de televisión destinadas a estrenarse en el 2020 sufrieran múltiples retrasos de producción inducidos por la pandemia, el 2021 resultó ser un año realmente fenomenal para los fans de Marvel (en cuanto a nuevos contenidos a los que acceder, al menos).

Bruja Escarlata y Visión llegó en enero para dar el pistoletazo de salida a la ambiciosa lista de series Marvel de Disney, a la que se unieron rápidamente las temporadas de debut de Loki, Falcon y el Soldado de Invierno, What if...? y Ojo de Halcón.

En la gran pantalla, series como Viuda Negra, Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, Eternals y Spider-Man: No Way Home continuaron la ambiciosa Fase 4 del estudio, con esta última, en particular, ampliando los temas del multiverso establecidos por Loki para abrir algunas puertas para los próximos proyectos de Marvel.

Ya sabemos que Doctor Strange 2 volverá a tratar las consecuencias de abrir múltiples dimensiones. El título completo de la película lo dice todo, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, y nuestro reciente artículo de desglose del tráiler explica el porqué con más detalle.

Teniendo en cuenta cómo se desarrolló la primera temporada de la serie, todo apunta a que la segunda temporada de Loki continuará la tendencia cuando finalmente regrese a Disney+. En cuanto a las realidades alternativas con las que jugará la serie, el jurado está deliberando, pero al menos sabemos que Owen Wilson volverá a participar.