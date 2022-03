La PS5 Pro llegaría dentro de un par de años, según los nuevos rumores

La PS5 Pro es, por ahora, un simple rumor, pero un informe reciente sugiere que podría llegar a finales de 2023 o mediados de 2024.

Esta información llega del canal de YouTube RedGamingTech. En el informe, Paul Eccleston dice que, basándose en sus fuentes, se está desarrollando una PS5 Pro y que tiene 'mejoras significativas sobre el sistema actual'.

En cuanto al lanzamiento, RedGamingTech dice que la PS5 Pro 'apunta a finales de 2023 o durante el 2024'. Aunque Sony no ha confirmado ninguno de estos planes sobre una mejora de 'mitad de generación', tres o cuatro años parece el tiempo adecuado, ya que la PS4 Pro salió tres años después de la PS4 normal.

El informe también habla del futuro potencial de la nueva versión de PS5, y apunta al doble de velocidad en modos estándar frente a la PS5 actual, y 2.5 veces más rápido con el trazado de rayos encendido. El informe sugiere además que la nueva PlayStation 5 estaría diseñada para ofrecer una mejor experiencia con PlayStation VR. Aunque se ha confirmado el PSVR2, desconocemos aún su fecha de lanzamiento.

Como dice el mismo Eccleston, sí, los rumores pueden no ser ciertos, y la tecnología y el gaming los proyectos pueden cancelarse o cambiarse 'con una regularidad alarmante'. Por eso, te recomendamos coger esta información con pinzas hasta que Sony confirme cualquier plan para la PS5, sea una nueva versión o no.

¿Qué es la PS5 Pro?

Bueno, por ahora la PS5 Pro es pura especulación y nada más, ya que no se ha anunciado ningún sucesor oficial de la PS5 por parte de Sony. Una versión de mitad de generación no sería una gran sorpresa, ya que la PS4 Pro no fue ningún éxito en 2016, tres años después del lanzamiento de la PS4 estándar.

Tampoco es el primer informe que vemos de la consola. A principios de mes salieron a la luz unos envíos que vio TweakDown y que especulaban sobre el desarrollo de la PS5 Pro. Estos envíos probaban que Sony Interactive Entertainment (la marca de Sony que lleva PlayStation) había enviado miles de cajas de equipos de desarrollo a EEUU en los meses anteriores. La mayoría de estos envíos procedían de Japón y Corea, y en algunas hojas se podían leer envíos en noviembre a Reino Unido y EEUU etiquetados como 'video game console (prototype)'.

Fue la palabra 'prototipo' la que causó expectación, y muchos especularon sobre si ese misterioso prototipo podría ser la nueva versión de la PS5, pero parece un poco optimista, ya que poco sugiere que en esos envíos hubiera de verdad algún prototipo. Podría haberse tratado del PSVR 2 o de la propia PS5 normal.

Aun así, y aunque se trata de una buena oportunidad para Sony si tuviera una PS5 Slim o PS5 Pro, los problemas actuales de suministro y escasez de componentes dejarían a Sony sin ninguna prisa por lanzar cualquier otra consola. Y como siempre, es mejor esperar la confirmación oficial antes que emocionarse más de la cuenta.