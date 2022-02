El PSVR 2 se ha diseñado pensando en las sesiones más intensas

Después de un año de esperas, Sony por fin ha enseñado el diseño del PSVR 2, y no se aleja mucho de lo que habíamos visto antes. Aun así, hay un extra inesperado en el próximo casco de la compañía: un puerto de ventilación.

El nuevo casco PSVR 2, que nace sobre el diseño original del PSVR, es algo más fino y ligero que su predecesor, y también incluye ventilación integrada para que no sudes tanto con esas sesiones de Beat Saber tan extremas.



Si eres de los que sudan en seguida que se meten en un mundo de realidad virtual, esta ventilación podría evitar que las lentes del PSVR 2 se empañen, y hacer el dispositivo algo más cómodo para cuando lleguen los meses de verdadero calor.

En un post del blog de PlayStation, el director de arte senior, Yujin Marisawa, explicó por qué este puerto de ventilación es un factor clave que querían implementar.

'Cuando empecé a trabajar en el diseño para el equipo del PlayStation VR 2, una de las áreas en las que quería centrarme fue en la idea de crear ventilación en el dispositivo para la salida de aire, algo similar a las rejillas de la PS5', dijo Marisawa-san. 'Nuestros ingenieros llegaron a la conclusión de que sería buena idea ventilar el casco para evitar que se empañen las lentes cuando los jugadores están inmersos en sus juegos VR'.

'Trabajé en muchos conceptos hasta dar con este, y en el diseño final puedes ver un pequeño espacio entre la parte frontal y la superior, donde se produce la salida de aire. Estoy muy orgulloso de cómo lo hemos logrado y el buen feedback que estamos teniendo hasta ahora. Espero que los fans de PlayStation estén también de acuerdo, y estoy deseando que lo prueben.'

Sony también ha dicho que el diseño del casco del PSVR 2 es similar al primer equipo de realidad virtual ya que 'se obtuvo muy buen feedback de la ergonomía del primer PSVR'. En esta versión, la banda de la cabeza también es ajustable y puedes acercar o alejar el dispositivo a tu cara. El ajuste de lente también permite encajar los cristales con la distancia entre tus ojos para optimizar la vista.

Los colores del equipo encajan con los de la PS5, con bordes redondeados como el mando DualSense y los cascos Pulse 3D, así que encaja perfectamente con tu setup, si es que has podido comprar una consola o no has comprado todavía las carcasas de colores oficiales de la PS5.

¿Tendremos PSVR 2 este año?

Imagen 1 de 2 (Image credit: Sony) Imagen 2 de 2 (Image credit: Sony)

Ahora ya tenemos una de las últimas piezas del puzzle del PSVR 2 de Sony: el diseño oficial del dispositivo. Sony empezó enseñando los mandos, y parecían mucho mejores que los palos del PlayStation Move, y luego se compartieron las especificaciones durante el CES 2022.

Sony espera sacar el PSVR 2 a finales de 2022, dependiendo de si puede hacer frente a la escasez de componentes creada por la crisis de semiconductores. Las PS5 siguen siendo difíciles de encontrar, y la idea de Sony de vender accesorios para un hardware que millones de personas no pueden comprar puede parecer una tragedia, pero la compañía japonesa cree firmemente en la realidad virtual y quiere vender el dispositivo más pronto que tarde.



Tiene sentido, y más si tienes en cuenta todo lo que rodea ahora mismo al metaverso. Dispositivos como las Oculus Quest 2, que ahora se llaman Meta Quest 2 por el rebranding de Facebook, se han hecho más populares, y Sony empujará este mercado con un dispositivo nuevo.



Y se ha anunciado el primer juego para el PSVR 2, un spin-off de Horizon Forbidden West que se llamará Horizon Call of the Mountain, pero no sabemos cuánto costará el casco de Sony. Esperamos tener una confirmación vía nota de prensa dentro de poco, junto a una fecha de lanzamiento.