La nueva actualización de Windows 11 rompe el menú de Inicio porque Microsoft nos odia a todos

Parece que una vez más, Microsoft ha lanzado una actualización de Windows que presenta errores, de hecho los usuarios informan sobre que las dos últimas actualizaciones acumulativas del sistema operativo han causado problemas serios con el menú de Inicio.

Las actualizaciones en cuestión son la KB5015882 y la KB5015814, y parece que traen un error que hace que al pinchar sobre el menú de Inicio para abrirlo, este literalmente desaparezca.

Eso es un gran problema, ya que el menú de Inicio es una parte integral de Windows 11, y de cualquier versión del SO, y es inevitable no acordarse de aquellos oscuros tiempos en los que las actualizaciones de Windows 10 causaban más problemas de los que solucionaban.

Por suerte, las actualizaciones de Windows 11 han demostrado ser mucho más fiables, al menos hasta ahora, y esperamos que esto no signifique que Microsoft vuelva a las andadas de aquellos tiempos.

Tal y como informa el portal Windows Latest, Microsoft al menos ha reconocido que existe un problema, concretamente, han publicado que "hemos recibido informes de que es posible que un pequeño número de dispositivos no pueda abrir el menú Inicio. En los dispositivos afectados, hacer clic o seleccionar el botón Inicio o usar la tecla Windows en el teclado podría no tener ningún efecto".

Esto es una buena señal, ya que muestra que Microsoft es consciente del problema y está trabajando activamente en una solución.

Cómo solucionar los problemas con el menú de Inicio de Windows 11

Si tienes un dispositivo que está experimentando este problema, te recomendamos que aguantes un poco, ya que Microsoft ha lanzado una actualización de emergencia que debería solucionar el problema automáticamente. Dicho esto, es posible que este arreglo tarde hasta 24 horas en llegar a tu dispositivo.

Si por lo que sea no puedes esperar hasta mañana para recuperar tu menú de Inicio, puedes descargar y ejecutar la actualización de "Windows 11 21H2 KB5014668 220721_04201 Known Issue Rollback", la cual puedes descargar simplemente pinchando aquí (la descarga se realiza desde la página web oficial de Microsoft). Esta actualización revertirá la actualización problemática automáticamente para solucionar el problema.

Microsoft también sugiere reiniciar el dispositivo, ya esto podría agilizar el proceso de recibir en tu equipo la actualización de emergencia que han lanzado.

Sea como sea, felicitamos a Microsoft por su rápida reacción a este problema, y esperamos que este no se el comienzo de una nueva racha de actualizaciones defectuosas, sino solo una desafortunada excepción. No nos gustaría que aumentara el número de errores comunes de Windows 11.