La noticia de una nueva serie de Juego de Tronos demuestra que HBO está aprendiendo de Disney+

HBO ha sido durante mucho tiempo el rey de los Siete Reinos, pero la plataforma está claramente tomando apuntes de Disney+ en su búsqueda para sacar el máximo partido a su mayor propiedad intelectual.

Según un nuevo informe de The Hollywood Reporter (opens in new tab), HBO ha iniciado el desarrollo de un nuevo spin-off de Juego de Tronos centrado en el personaje favorito de los fans, Jon Nieve. Kit Harington se ha comprometido a retomar su papel en el proyecto en ciernes, que supondría la primera secuela de la exitosa serie de fantasía de George R. R. Martin.

En caso de que la serie aún sin nombre siga adelante, se uniría a otros seis proyectos relacionados con Juego de Tronos que actualmente están en marcha en HBO. La Casa del Dragón, una serie precuela centrada en los primeros días de la dinastía Targaryen, se estrenará en HBO Max el 21 de agosto (opens in new tab).

Vale la pena aclarar que ni HBO ni Harington han comentado la existencia del proyecto, pero THR tiene un buen historial de confirmar el desarrollo de próximas películas y programas de televisión antes de ser algo oficial.

La nueva serie presumiblemente se retomaría directamente después de los eventos de la controvertida temporada 8 de Tronos, que vio a Nieve exiliado de Westeros para comenzar una nueva vida con los Wildlings más allá del Muro. También se reveló, al final de la temporada 7 de Juego de Tronos, que el verdadero nombre de Nieve es Aegon Targaryen, legítimo heredero del Trono de Hierro.

Esta línea temporal también permitiría el posible regreso de otros populares personajes de Juego de Tronos, como Tyrion Lannister, Arya Stark y Brienne de Tarth.

El Jon Nieve de Kit Harington sigue siendo uno de los personajes más populares de Juego de Tronos (Image credit: HBO)

En cualquier caso, los planes de HBO de diversificar aún más Juego de Tronos sugieren que ha aprendido de la estrategia empleada por su segundo mayor rival de streaming, Disney. Este último estudio ha optado por desarrollar series centradas en personajes basados en sus lucrativas propiedades de Star Wars y Marvel (The Mandalrian, Loki, Obi-Wan Kenobi, Ojo de Halcón, etc.) que han resultado muy valiosas para atraer nuevos suscriptores a Disney+.

Un sipn-off de Jon Snow sería la primera de este tipo para el universo de Juego de Tronos, ya que los otros proyectos de HBO sobre Tronos en desarrollo (como la serie de acción real 9 Voyages y la precuela animada The Golden Empire) se centran en dinastías o períodos concretos de la larga historia de Poniente.

Este enfoque también tiene sentido desde el punto de vista económico para HBO. Las series limitadas centradas en personajes aislados hacen que los estudios solo tengan que desembolsar un gran sueldo para el actor del personaje en cuestión. En cambio, series de varias temporadas como Juego de Tronos cuentan con grandes repartos que se encarecen infinitamente a medida que aumentan su popularidad: los actores Peter Dinklage, Emilia Clarke y Harington, por ejemplo, habrían ganado 500.000 dólares por episodio en las últimas temporadas de Juego de Tronos.

Una recepción de hielo y fuego

Naturalmente, más Juego de Tronos no significa necesariamente Juego de Tronos del bueno, y los fans ya se han hecho oír en redes sociales para protestar contra los últimos planes de HBO.

"No es una buena idea. Tenemos su historia, ya no hay nada que contar", escribió un usuario de Twitter (opens in new tab). "Hay muchas otras historias que no involucran a Jon Snow y no están ambientadas en esta época. A menos que tengan un guion increíble, pero lo dudo. Parece un intento de sacar dinero".

"Un personaje con una de las personalidades más aburridas que regresa en una línea de tiempo donde todos los personajes divertidos y complejos han sido asesinados", escribió otro (opens in new tab).

La recepción no ha sido toda negativa, eso sí. Como explicó otro tuitero (opens in new tab): "Estoy deseando volver a visitar ese mundo y ver a algunos de esos grandes personajes de nuevo. Espero que puedan solventar los defectos de la última temporada".

Evidentemente, una serie de Juego de Tronos protagonizada por Jon Nieve no es un camino garantizado para la redención de la HBO (y, como han demostrado series como El Libro de Boba Fett, la nostalgia solo llevará una historia mal concebida hasta cierto punto.

Sin embargo, no hay duda de que millones de personas pagarían para ver a Harington y su pelo nevado una vez más, y el tratamiento de Disney de los Jedis y superhéroes favoritos del público parece haber dado a los fans de Jon Snow su oportunidad.

