La mejor característica del Samsung Galaxy S22 Ultra podría no ser actualizada en el S23 Ultra

La mejor característica de la cámara del Samsung Galaxy S22 Ultra es su teleobjetivo con zoom 10x, que permite hacer fantásticas fotos desde una gran distancia. Sin embargo, no es perfecta, y parece que el sucesor del teléfono, el Galaxy S23, podría no mejorarla.

Según el sitio web de fans de Samsung GalaxyClub (opens in new tab), basado en la información de sus fuentes, el Galaxy S23 Ultra tendrá la misma lente periscópica que antes, y también estará emparejado con un sensor de 10MP como en el S22 Ultra, aunque no está claro si será exactamente el mismo sensor o no.

Es una lástima porque, aunque el zoom de 10 aumentos está muy bien, un sensor de 10MP no se presta realmente a hacer fotos de alta resolución, sobre todo si se utiliza el zoom digital para acercarse aún más.

No esperábamos que Samsung utilizara teleobjetivos de mayor alcance para sus teléfonos, pero un sensor de mayor resolución podría ayudar mucho.

Por ejemplo, si se aumentara la resolución a 12MP se podría grabar vídeo en 4K con este objetivo, lo que sería útil para los videógrafos profesionales que quieran hacer vídeos de largo alcance.

¿Y qué pasa con las otras cámaras?

GalaxyClub también señala que la otra cámara con zoom (en el S22 Ultra ésta soportaba un zoom óptico de 3x y tenía un sensor de 10MP) posiblemente mantendrá esa resolución, gracias a que el S23 aparentemente tendrá una cámara con zoom de 10MP.

Aparte de eso, GalaxyClub no tiene información sobre las cámaras adicionales, pero una filtración anterior apunta a que la principal tendrá la friolera de 200MP de resolución.

Probablemente habrá una cuarta cámara con una lente ultra angular, pero los filtradores no han proporcionado mucha información sobre esta cámara, probablemente debido al hecho de que este tipo de cámara es un poco menos emocionante que las estándar o el zoom.

Así que parece que la principal mejora del Galaxy S23 Ultra está en la cámara principal. El móvil tendrá que traer mejoras en la cámara con respecto al S22 Ultra, ya que ese teléfono no tenía cambios en el hardware de la cámara con respecto al S21 Ultra, una cámara principal de mayor resolución es algo, pero nos gustaría ver más si este teléfono va a tener una oportunidad de entrar en nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara.