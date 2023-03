La herramienta de recorte de Windows 11 tiene un importante fallo de seguridad

Después de que se descubriera que la herramienta de marcado de Google Pixel retenía datos de imagen incluso cuando se editaban, el ingeniero de software Chris Bloom ha encontrado un error similar en la herramienta de recorte de Windows 11 (opens in new tab).

Bautizado como el "acropalipsis" (en inglés 'crop' significa 'recortar'), el fenómeno se produce cuando un archivo existente se sobrescribe con ediciones, como recortes. En lugar de omitir los datos recortados, el archivo de imagen los conserva, lo que permite recuperarlos y utilizarlos en un ataque de robo de identidad.

Según BleepingComputer (opens in new tab), los investigadores que descubrieron el fallo original del Google Pixel, David Buchanan y Simon Aarons (opens in new tab), han lanzado una herramienta (opens in new tab) que demuestra que esto es posible, aunque probablemente deberíamos recalcar que solo deberías usarla para hacer pruebas.

Acropalipsis en Windows 11

El experto en vulnerabilidades Will Dormann (opens in new tab) y BleepingComputer han corroborado en las pruebas la versión de Windows del fallo, que también se aplica (opens in new tab) a la herramienta Recortar y esbozar de Windows 10, pero cualquiera puede comprobarlo fácilmente.

En Snipping Tool, una vez que hayas hecho una captura de pantalla, la hayas recortado y guardado como una copia del original, compara los tamaños de los archivos. Con un poco de (mala) suerte, son iguales.

Y, como se puede notar al abrir uno en un editor de texto, los archivos PNG generalmente requieren (opens in new tab) que todos los archivos terminen con un trozo de datos "IEND", pero Snipping Tool falla tanto en la eliminación de los datos, como en su presentación después del trozo.

El hecho de que tanto Google Pixel como Windows sean susceptibles a un error muy similar con el potencial de causar bastante daño debería ser preocupante dado que, como Buchanan señaló en un tuit (opens in new tab) el martes, las herramientas Markup y Snipping son dos bases de código "completamente no relacionadas".