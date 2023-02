La actualización de PS5 hará que la consola alcance los fps la de Xbox Series X

Sony ha lanzado una nueva actualización beta para PS5 que por fin lleva la tasa de refresco variable a los 1440p de la consola, y que incluso puedes aplicar a "títulos no compatibles".

Aunque algunos de los mejores juegos de PS5 pueden alcanzar los 120fps a resoluciones 4K, son la minoría. Tras esta actualización, muchos más podrán alcanzar ese framerate jugando a 1440p. La VRR, que escala dinámicamente la resolución de renderizado para dar prioridad a la velocidad de fotogramas en la resolución de destino, antes solo estaba disponible en 4K en la consola.

En la entrada del blog oficial de PlayStation (opens in new tab) se explican los detalles del nuevo firmware beta para PS5.

Además de llevar VRR a las pantallas de 1440p, la beta activa el modo de baja latencia automática, que antes solo estaba disponible en 4K. Las pantallas modernas suelen incorporar funciones de procesamiento de imágenes que hacen que las películas y los programas de televisión se vean lo mejor posible en la pantalla. Sin embargo, esos procesos pueden añadir retardo a la pantalla, y no queremos eso en nuestras partidas. El modo de baja latencia automática desactiva el procesamiento de imágenes cuando juegas. Ahora, las pantallas de 1440p también mantendrán el juego lo más rápido y fluido posible con un sacrificio mínimo de la calidad de imagen.

Esta es una gran noticia para aquellos que tienen un buen monitor para PS5 o uno de los mejores televisores (opens in new tab). Aunque hay que tener en cuenta que los monitores 1440p de alta frecuencia de refresco son bastante más baratos que los paneles 4K120. Con esta actualización de firmware, más gente tendrá la oportunidad de ver cómo sus juegos se ejecutan mucho más rápido, por lo que el juego competitivo con títulos como Call of Duty: Modern Warfare 2 podría ser mucho más agradable en el sistema.

La primera vez que vimos los 1440p en la PS5 fue en septiembre del 2022, pero con la notable ausencia de VRR y ALLM. En comparación, la Xbox Series X se lanzó con soporte 1440p fuera de la caja en frecuencias de actualización más altas, por lo que es bueno ver que Sony ahora se ha puesto al día para ofrecer más opciones para su plataforma. El tiempo dirá cuántos juegos de PS5 sacarán partido de la nueva actualización. Esperemos que esto abra las puertas a más modos de rendimiento dedicados en 1440p.

Algunos juegos lanzados recientemente, como el remake de Dead Space, escalan de 4K a 1440p cuando se activa el modo Rendimiento. Al marcar esta casilla se desactiva el trazado de rayos y los efectos visuales más avanzados mientras se mantienen los 60fps. Ahora bien, esta actualización podría significar mayores frecuencias de cuadro para aquellos con monitores capaces de superar el tope anterior. El tiempo dirá cómo aprovechan los desarrolladores esta tecnología que llega a la plataforma.