iPhone 14 Pro Max: todo lo que sabemos hasta ahora

Cada vez va quedando menos para el lanzamiento de la gama iPhone 14 (opens in new tab), y de los cuatro modelos que se espera que la formen, el iPhone 14 Pro Max será el mejor, el más caro, y posiblemente, el más interesante.

Entre otras cosas, se habla de importantes cambios en el diseño, como la desaparición del notch, y grandes mejoras en las cámaras, por lo que hay mucho por lo que emocionarse. De hecho, si se confirman todas las filtraciones más prometedoras sobre el iPhone 14 Pro Max, entonces podríamos estar ante la mayor actualización en un iPhone que hayamos visto en los últimos años.

A continuación, vamos a repasar todo lo que hemos escuchado sobre el iPhone 14 Pro Max, incluida la fecha de lanzamiento y el posible precio del próximo tope de gama de Apple. Por supuesto, iremos actualizando este artículo conforme vaya habiendo novedades.

Últimas noticias El iPhone 14 Pro Max podría venir con una batería de menor capacidad (opens in new tab)que el iPhone 13 Pro Max, aunque la diferencia sería muy pequeña.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del iPhone tope de gama de 2022

Del iPhone tope de gama de 2022 ¿Cuándo sale a la venta? Probablemente en septiembre

Probablemente en septiembre ¿Cuánto costará? Como mínimo partirá de 1.259€

iPhone 14 Pro Max: fecha de lanzamiento y precio

Parece ser que la fecha de lanzamiento del iPhone 14 Pro Max (junto con el resto de la gama) podría ser el 13 de septiembre, al menos esa es la fecha que ha afirmado específicamente una filtración (opens in new tab).

De momento no ha habido más fuentes que hayan dado una fecha concreta, por lo que no podemos saber a ciencia cierta si el 13 de septiembre será el día elegido, pero por otro lado, es una fecha que parece lógica y encaja con lo que hemos visto en años anteriores, ya que Apple suele presentar su nueva gama de iPhones a mediados de septiembre, y concretamente un martes, y justo el 13 de septiembre cae en ese día de la semana.

Claro que ese no será el mismo día en el que realmente puedas comprar uno de los nuevos iPhone 14, ya que después de la presentación, la compañía suele tardar unos 10 días en poner los móviles a la venta.

Sea como sea, aunque esa fecha suene probable, es posible que este año las cosas cambien, y más teniendo en cuenta que el cierre de fábricas en China por el Covid supuestamente ha retrasado la producción unas semanas. Por otro lado, se ha dicho que supuestamente Apple ha conseguido recuperar ese tiempo y ahora vuelve a cumplir con los plazos.

Respecto al precio, por un lado, una fuente sugirió que este año veríamos más o menos los mismos precios que el año pasado, lo cual significa que el iPhone 14 Pro Max podría partir de 1.259€, que es lo que costó su predecesor.

Sin embargo, otra fuente ha afirmado que el nuevo teléfono costará unos 100 dólares más que el año pasado en los EEUU, y si allí sube esa cantidad, que se traduce en unos 95€, ya os podéis hacer a la idea de que aquí en España subirá más que eso.

Este aumento en el precio tendría sentido teniendo en cuenta la gran cantidad de mejoras que se esperan en el próximo iPhone 14 Pro Max, y a eso hay que añadir también el aumento de los costes de producción a nivel global.

iPhone 14 Pro Max: diseño

El iPhone 14 Pro Max podría no parecerse a ningún iPhone anterior, ya que, según dicen, Apple finalmente se deshará del notch. Esto ya lo hemos oído de varias fuentes, y la primera afirmó esto ya en septiembre (opens in new tab), incluyendo también un render que puedes ver a continuación.

El posible diseño del iPhone 14 Pro Max (Image credit: Jon Prosser / RendersByIan)

Las imágenes muestran un pequeño hueco en la pantalla para la cámara selfie, en vez de un notch, algo que a día de hoy tienen casi todos los teléfonos Android. El módulo trasero de cámaras para sobresalir menos, y al parecer, han hecho que el móvil sea más grueso para conseguir esto.

Esta fuente también ha añadido que el marco estará hecho de titanio en lugar de acero inoxidable, cosa que ya habíamos escuchado antes.

El primer filtrador que habló de la desaparición del notch fue Jon Prosser, pero desde entonces, muchos otros filtradores muy conocidos y respetados, como Ming-Chi Kuo y Mark Gurman (opens in new tab), también han afirmado que el iPhone 14 Pro Max vendrá sin notch.

Sin embargo, ahora parece que algunos detalles del anterior render podrían estar equivocados, ya que según han sugerido varias filtraciones, el iPhone Pro Max, en vez de tener simplemente un pequeño hueco para la cámara en la pantalla, podría tener dos (opens in new tab): uno pequeñito y otro más grande con forma de píldora. Puedes ver el aspecto que podría tener en las siguientes imágenes:

Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2 (Image credit: 91Mobiles ) Image 1 of 2

Uno de esos renders también muestra un módulo de cámaras enorme en la parte trasera, y esto podría ser más preciso, ya que un esquema filtrado (opens in new tab)sugirió que el módulo de cámaras será más grande que en el iPhone 13 Pro Max, y no más pequeño como decía la filtración inicial anterior.

iPhone 14 Pro Max: pantalla

Si bien parece que iPhone 14 Pro Max podría suponer una gran actualización en muchos aspectos, es posible que la pantalla no sea uno de ellos. Ross Young (opens in new tab), un filtrador con buen historial, afirmó que el nuevo móvil contará con una pantalla OLED de 6.68 pulgadas de resolución 1284 x 2778, con tasa de refresco de 120Hz y 458 ppp. Esas especificaciones son casi idénticas a las de la pantalla del iPhone 13 Pro Max.

Hemos escuchado algo similar por parte de Ming-Chi Kuo, que afirmó que el teléfono tendría una pantalla de 6.7 pulgadas, y no esperaríamos que Apple cambie el tamaño, ya que no es algo que haga a menudo.

Sea como sea, posible que otros detalles de la pantalla cambien, como el brillo, pero parece que veremos una pantalla muy similar a la del iPhone 13 Pro Max. A excepción, por supuesto, de que seguramente no haya un notch en su zona superior.

iPhone 14 Pro Max: cámaras

Todo apunta a que veremos una importante actualización en la cámara del iPhone 14 Pro Max, ya que en vez del sensor principal (angular) de 12MP de su predecesor, el nuevo teléfono contará supuestamente con uno de 48MP. Eso es lo que ha sugerido el respetado analista Ming-Chi Kuo, que ya ha afirmado eso varias veces, y desde entonces, otro analista también ha dicho lo mismo (opens in new tab).

Al parecer, esta cámara será capaz de grabar vídeo en 8K (frente al 4K del iPhone 13 Pro Max) y vendrá acompañada de otras dos cámaras. De estas dos lentes adicionales no hemos oído muchas cosas, pero es muy posible que se mantengan las mismas que antes, es decir, una ultra gran angular de 12MP y un teleobjetivo de 12MP que ofrezca un zoom óptico de 3x.

También se ha hablado de una cámara periscópica con zoom óptico de 5x, pero ahora parece que la mayoría de las filtraciones coinciden en que no la veremos hasta el año que viene cuando se lance la gama iPhone 15.

El iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

iPhone 14 Pro Max: especificaciones y características

Según los informes, se espera que el iPhone 14 Pro Max equipe el chip A16 Bionic, cosa que no es ninguna sorpresa, ya que el modelo actual cuenta con el A15 Bionic.

Lo que no está tan claro es la mejora que supondrá este nuevo chip. Mientras que algunas fuentes han sugerido que estará construido sobre un proceso de 4nm (opens in new tab)o incluso 3nm, frente a los 5nm del actual, lo cierto es que la filtración más reciente afirma que A16 Bionic seguirá en 5nm.

Estas cifras, cuanto más bajas mejores son, por lo que si el nuevo chip se construyera sobre 4nm o 3nm, sería algo que supondría una gran mejora en el rendimiento y/o la eficiencia del chip. Aun así, aunque se queden en 5nm, el chip seguro que contará con otras mejoras.

Por otro lado, la RAM podría mantenerse en 6GB (opens in new tab) o aumentarse a 8GB (opens in new tab), todo depende de a quién le preguntes. Se ha hablado más de los 6GB (opens in new tab), por lo que de momento es la cantidad de RAM que parece más probable.

El almacenamiento podría aumentar mucho este año, ya que se habla de que podría llegar a los 2TB (opens in new tab). Eso supondría el doble de lo que puedes elegir ahora mismo en el iPhone 13 Pro Max.

Otro cambio posible, pero menos probable, es que el nuevo iPhone use una eSIM en vez de una SIM física (opens in new tab). Los iPhones actuales tienen ambas opciones, y si Apple hace esto, probablemente también habrá versiones del iPhone 14 Pro Max que admitan tarjetas SIM físicas, ya que no todas las redes móviles admiten las eSIM a día de hoy.

iPhone 14 Pro Max: batería

El iPhone 14 Pro Max podría venir con una batería de más capacidad (opens in new tab) que su predecesor, según una fuente. Es una afirmación prometedora, ya que el iPhone 13 Pro Max ya ofrece una excelente duración de la batería.

Dicho esto, en una filtración más reciente (opens in new tab), aunque procedente de una fuente algo extraña, se ha afirmado que la batería podría tener una capacidad un poco menor, de 4.323mAh, lo que supone un recorte frente a los 4.352mAh del iPhone 13 Pro Max.

Por último, podemos mencionar algunas cosas que se han dicho, aunque nos parece poco probable que se confirmen. Se ha rumoreado que Apple cambiará su puerto Lightning por un USB Tipo-C. Lo cierto es que seguramente esto ocurra en algún momento, y más teniendo en cuenta que ahora que la UE lo ha impuesto a partir de 2024 (opens in new tab), pero dudamos que veamos este cambio ya en la gama iPhone 14.

También se ha hablado de un iPhone sin ningún puerto en algún momento futuro, sería un móvil que solo soportaría la carga inalámbrica, pero no parece nada probable que Apple vaya a ir tan lejos en el iPhone 14 Pro Max.