Increíble: el Galaxy S24 podría venir con Bing como buscador predeterminado en vez de Google

Los móviles Samsung Galaxy y el sistema operativo móvil Android de Google están inevitablemente entrelazados, sin embargo, un nuevo informe sugiere que a pesar de esta larga relación, el fabricante de teléfonos surcoreano está considerando cambiar la experiencia de búsqueda por defecto en sus móviles, y cambiar el servicio de Google por el Bing de Microsoft.

Un informe del New York Times (opens in new tab) habla de la sorpresa de los empleados de Google ante la noticia de que Samsung está considerando cambiar el motor de búsqueda predeterminado de sus dispositivos por la mucho menos popular alternativa de Microsoft, lo que ha provocado "pánico", según mensajes internos del gigante de las búsquedas a los que ha tenido acceso el medio. De este modo, cuando se lance el esperado Galaxy S24 (opens in new tab), los nuevos propietarios de los próximos mejores teléfonos Samsung (opens in new tab)podrían encontrarse con una experiencia de búsqueda notablemente diferente.

Cuando se supo internamente de este posible cambio, Google hizo un llamamiento a los empleados interesados en trabajar en una propuesta para tranquilizar a Samsung, una llamada que fue recibida con "emojis y sorpresa", según el informe del New York Times.

La noticia de este posible cambio ha salido a la luz después de una avalancha de acontecimientos en torno a la búsqueda impulsada por IA de varias empresas; con Google aparentemente luchando para impulsar un producto pulido a los consumidores capaz de rivalizar con la experiencia de Microsoft Bing con la IA ChatGPT (opens in new tab). Pero de momento, Google Bard (opens in new tab)todavía está tratando de ponerse al día.

Si Samsung hiciera este cambio monumental, podría costarle a Google unos 3.000 millones de dólares en ingresos anuales y pondría fin a una asociación de 12 años en los que el servicio de Google ha sido el buscador por defecto para todos los usuarios de Samsung Galaxy en la mayoría de los mercados internacionales. En el momento de escribir estas líneas, sin embargo, el contrato entre Samsung y Google todavía se está negociando, lo que significa que hay muchas posibilidades de que la búsqueda de Google siga siendo la opción predeterminada por ahora.

Android ya da más opciones para las búsquedas

Aunque la mayoría de los usuarios de Samsung Galaxy esperan y aceptan Google como proveedor de búsquedas predeterminado en sus móviles (y lo han hecho durante años), en muchos países ya se les da a elegir entre una serie de alternativas desde el primer momento en que ponen en marcha el dispositivo cuando se lo compran.

Si configuras un teléfono Samsung Galaxy en Europa, es probable que te encuentres con una pantalla adicional durante el proceso titulada "Elige tu motor de búsqueda", que, como habrás deducido, ofrece una serie de proveedores de búsqueda alternativos además de Google, incluyendo Ecosia, Bing, DuckDuckGo, entre otros.

Esta opción entró en vigor a principios de 2020 después de que la Comisión Europea facturara a Google 5.000 millones de dólares en multas antimonopolio, cuya justificación se debía en parte a la forma en que los servicios de búsqueda y el navegador web de Google (Chrome) vienen de serie en la mayoría de los dispositivos Android de todo el mundo.

Con el resultado de este cambio aún por decidir, la pelota parece estar realmente en el tejado de Google, o más concretamente, en lo que sea capaz de ofrecer en términos de experiencias de búsqueda asistidas por inteligencia artificial y si serán suficientes para seguir manteniendo a Samsung, que ya se ha fijado claramente en los esfuerzos de Microsoft con ChatGPT y Bing.