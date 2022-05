Hasta Microsoft cree que es mejor que desinstales la última actualización de Windows 11

Microsoft ha recomendado a los usuarios de Windows 11 que desinstalen la actualización KB5012643 de sus sistemas, ya que está causando problemas a gran escala impidiendo abrir varias aplicaciones del sistema.

Si esto ya os suena familiar, es porque el problema ya se detectó hace más de una semana, pero la situación parece haberse agravado desde que el error apareció en el reciente canal de producción de la actualización de mayo de 2022.

Esto significa que el problema está ahora más extendido y está causando estragos a los usuarios que intentan lanzar aplicaciones que dependen del framework .NET 3.5 (que son muchas). El problema hace que se bloqueen o incluso que ni se inicien.

Tal y como informó Windows Latest, se ha avisado a los usuarios de que algunas aplicaciones como ShareX, KeePass, Discord y Visual Studio, entre otras, se han visto afectadas por este problema. Un usuario ha afirmado que incluso el propio Microsoft Teams ha dejado de abrirse después de instalar la actualización, y que le sale un mensaje de error que dice "el proceso finalizó con el código 3221225781 (0xc0000135)".

Microsoft no tiene una solución oficial, aunque parece que la desinstalación de la actualización resuelve los problemas para los afectados y, aunque la compañía no ha pedido a los usuarios específicamente que lo hagan, sí que ha proporcionado instrucciones detalladas sobre cómo volver a una versión anterior del sistema operativo para aquellos que tengan problemas... No es ningún misterio leer entre líneas.

Aun así, esta actualización cuenta con algunas actualizaciones de seguridad importantes para ayudar a mantener tu sistema protegido, así que si no estás experimentando ningún problema después de instalarla, no hay necesidad de que la elimines.

Cómo desinstalar la actualización KB5012643 de Windows 11

Para desinstalar la actualización, abre el menú de Inicio y escribe "Configuración de Windows Update". Desde allí, haz clic en "Windows Update" y luego en "Ver historial de actualizaciones".

A continuación, haz clic en la opción "Desinstalar actualización", selecciona la KB5012643 y haz clic en "Desinstalar". Esperamos que esto solucione este problema concreto, aunque es posible que si la actualización KB5012643 había resuelto otros tipos de errores, estos vuelvan.

Con un poco de suerte, Microsoft lanzará una nueva actualización KB5012643 que traiga todas las mejoras que tenía, pero sin causar problemas nuevos.

Esto comienza a ser vergonzoso para Microsoft

(Image credit: Butsaya / Shutterstock)

Lanzar constantemente actualizaciones que causan problemas ya es bastante humillante, pero es que una recomendación de desinstalar la actualización resulta ya frustrante para los usuarios de Windows 11 que tratar de conservar algo de fe en Microsoft.

No tengo dudas de que esto no afectará a gran escala a la reputación de Microsoft, pero la actualización del parche de mayo de 2022 estaba destinada a corregir vulnerabilidades y fallos de seguridad. Una actualización que corrige ciertos errores pero provoca otros nuevos, es algo simplemente ridículo.

Si los usuarios no son capaces de instalar sin problemas las actualizaciones del sistema operativo que sirven para mejorar la seguridad... ¿quién protegerá sus dispositivos?

Últimamente ha habido algunos problemas notables con Windows 11, que podrían hacer que la gente perdiera la fe en la capacidad de Microsoft para mantener a sus usuarios seguros. Dado que su rival, Apple, ofrece algunas alternativas relativamente asequibles tanto en portátiles como en ordenadores de sobremesa (véase el MacBook Air y el Mac Mini), algunos podrían empezar a plantearse si deberían cambiar de sistema operativo.