Google Bard podría llegar pronto a tu móvil Pixel

Google Bard, la IA generativa que el gigante de las búsquedas lanzó tras el enorme éxito de Microsoft con Bing Chat, podría llegar pronto a los móviles Google Pixel a través de un widget en la pantalla de inicio.

Microsoft y Google están enzarzados en una batalla de motores de búsqueda con inteligencia artificial, y como Microsoft ha tomado la delantera (Bing Chat está disponible en PC y móvil a través de una aplicación, y en general funciona mejor que Bard), Google está dispuesto a ponerse al día.

Algunas actualizaciones recientes han ayudado a Bard a mejorar en matemáticas y en codificación, y ahora Google quiere incorporar Bard a sus smartphones.

Según 9to5Google (opens in new tab), un código encontrado en los archivos de aplicaciones de Android anuncia la llegada de un widget para Bard en la pantalla de inicio, aunque por el momento no está claro cómo funcionará exactamente. Podría ser un nuevo icono independiente, o podría incorporarse al widget de la aplicación de búsqueda de Google existente; tampoco sabemos si el widget de Bard ofrecerá todos los mismos servicios que la versión del navegador, pero al menos debería ofrecer a los usuarios de smartphones Pixel una forma más fácil de acceder a la IA de Google.

Dicho esto, no hay garantía de que este código signifique que veremos un widget de Google Bard en un futuro próximo, o incluso en absoluto. Sin embargo, dado que Google I/O 2023 (opens in new tab) está a la vuelta de la esquina y es probable que Bard tenga un papel destacado en ese evento, es posible que entonces sepamos más sobre este widget filtrado.

Exclusivo para Pixel

Otra cosa a tener en cuenta de esta filtración es que Bard actualmente está configurado para ser exclusivo de los teléfonos Pixel, incluidos el Google Pixel 6, el Google Pixel 7 y probablemente el Google Pixel Fold, que Google acaba de anunciar. Así que si tienes uno de los mejores teléfonos Android (opens in new tab) y no es un Pixel, es probable que aún no puedas acceder al widget Bard.

Google Stadia también fue exclusiva para Pixel al principio. (Image credit: Google)

No sería la primera vez que Google hace sus propios servicios exclusivos para sus móviles. El ya clausurado servicio Google Stadia solo se podía jugar en el móvil si se tenía un teléfono Pixel, un factor que quizá no ayudó a su popularidad inicial, ya que los teléfonos Pixel no eran muy numerosos por aquel entonces.

Esperemos que Bard no acabe como Stadia, es decir, que se cancele sin contemplaciones cuando la empresa se aburra de financiarlo, pero tendremos que esperar para verlo.