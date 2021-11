God of War en PC traerá una mayor velocidad de fotogramas a las GPUs de AMD y Nvidia

God of War llegará a PC, y cuando el juego llegue en enero del 2022, no solo será compatible con Nvidia DLSS, sino también con la tecnología rival de AMD para aumentar la velocidad de fotogramas.

Según ha descubierto VideoCardz, God of War PC vendrá con AMD FSR (FidelityFX Super Resolution), y el juego aparece en una lista de títulos que se aprovecharán de la tecnología de aumento de la velocidad de fotogramas en el futuro.

Se trata de un listing oficial de AMD, así que podemos tomarlo como una confirmación total de que God of War funcionará con FSR, aunque con la advertencia de que la tecnología no estará necesariamente en el lanzamiento. Suponemos que será así, y aunque no lo sea, no cabe duda de que el FSR debutará al poco tiempo.

God of War PC ya promete ser un juego de aspecto impresionante, con resolución (hasta) 4K y frecuencias de fotograma desbloqueadas, mejoras gráficos que incluyen "sombras de mayor resolución y reflejos mejorados en el espacio de la pantalla", como ha dejado claro Sony en Steam, además de compatibilidad con monitores ultrarrápidos, Nvidia Reflex (menor input lag) y DLSS, y ahora AMD FSR para empezar.

Análisis: Mejores frecuencias de fotogramas para todos

God of War para PC podría dejar en la sombra a la versión para consolas con los mejores gráficos antes mencionadas, pero, por supuesto, la fluidez del juego es más importante que los alardes visuales.

Aquí es donde ayuda el DLSS de Nvidia, que permite ejecutar el juego a una resolución más baja y aumentarla, lo que significa que God of War es menos exigente para la GPU sin sacrificar mucho la calidad visual.

Aunque el DLSS es estupendo, está limitado a los que tienen tarjetas gráficas Nvidia RTX, y por eso es una gran noticia que AMD FSR esté en la ecuación, para que los que tienen las GPU de Team Red puedan beneficiarse también de la mejora de la tasa de imágenes.

Aunque FSR no ofrezca el mismo nivel de precisión en el escalado (y no está basado en la IA como el ahora considerablemente refinado DLSS de Nvidia), sigue siendo una gran opción, y toma un camino diferente y más abierto, al admitir tarjetas gráficas más antiguas (incluso GPUs Nvidia más antiguas como Pascal) con un juego más fluido.

El resultado de este desarrollo es una mayor velocidad de fotogramas para un público mucho más amplio en lo que respecta a God of War en PC, y eso tiene que ser algo bueno.

Además, si God of War está duplicando la tecnología de la velocidad de fotogramas, podemos esperar lo mismo del rumoreado port para PC de God of War: Ragnarok (la secuela que se estrenará en el 2022 para PlayStation).