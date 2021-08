Game Pass no llegará a PS5 o a Switch porque Sony y Nintendo 'no lo quieren'

Xbox Game Pass, el popular servicio de suscripción mensual de Microsoft que te permite descargar y jugar a cientos de juegos, no llegará a PS5 o Nintendo Switch, según el director de Xbox, Phil Spencer.

En una entrevista con GamesRadar, Spencer explicó por qué no veremos Xbox Game Pass en la plataforma de Sony o Nintendo en el futuro cercano, lo que puede ser una decepción para algunos.

"No tenemos planes de llevarlo [Xbox Game Pass] a ningún otro tipo de plataformas cerradas en este momento, principalmente porque esas plataformas cerradas no quieren algo como Game Pass", dijo Spencer. "Hay un montón de plataformas abiertas en las que podemos crecer: la web, los PCs y los dispositivos móviles. Así que, francamente, todo nuestro enfoque está en esas plataformas".

A juzgar por los comentarios de Spencer, parece que se produjo una discusión sobre cómo llevar Xbox Game Pass a Switch o PS5, pero parece que ni Sony ni Nintendo estuvieron receptivos a esta idea.

Spencer continuó diciendo que entiende por qué los rivales de Xbox pueden ser reacios a poner el servicio de Microsoft en sus plataformas, y cree que podría ser porque es incompatible con lo que ofrecen tanto Sony como Nintendo.

"Puedo entender por qué la irrupción de Game Pass no es algo que quieran en este momento", dijo Spencer. "Al final, cuando decimos que queremos que todos puedan jugar en Xbox, realmente queremos decir que si podemos llevar esa experiencia completa a un dispositivo que los jugadores quieran, estamos totalmente abiertos a debatir cómo hacerlo".

Análisis: está claro por qué Sony y Nintendo no quieren Xbox Game Pass

(Image credit: Nintendo)

No es sorprendente que ni Sony ni Nintendo quieran el Xbox Game Pass en sus respectivas plataformas, a pesar del valor que el servicio ofrece a los gamers. A diferencia de Microsoft, cuyos juegos originales se incluyen en Game Pass desde el primer día, tanto Sony como Nintendo venden sus exclusivas pagando el precio total, y Sony cobra 70€ por sus exclusivas de PS5.

Sony también tiene que tener en cuenta el PS Now, que podría ser absorbido por Game Pass si este último estuviera en PS5. PS Now permite a los usuarios descargar y jugar títulos de PS4 y PS2, y puedes jugar en streaming títulos de PS3 si tienes velocidades de Internet decentes. Sin embargo, su biblioteca está formada por títulos más antiguos y PS Now no recibe lanzamientos del primer día como Xbox Game Pass. Tampoco hay juegos de PS5 disponibles en el servicio actualmente.

Lo más parecido que tiene Nintendo a Xbox Game Pass es su suscripción de Nintendo Switch Online, que te permite jugar una biblioteca de juegos de NES y SNES. Es de lejos la oferta menos interesante en comparación con Xbox Game Pass y PS Now, pero es significativamente más barata y se incluye más como una ventaja para aquellos que quieren jugar online juegos de Switch.

Por ello, es poco probable que Nintendo o Sony cambien su postura cuando se trata de acoger el Xbox Game Pass en Switch o PS5 en el futuro debido a cómo afectaría al modelo de ventas actual de las compañías, pero Spencer, al menos, permanece abierto a la idea.