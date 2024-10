Los móviles Samsung Galaxy podrían sustituir el menú Ajustes por IA

Samsung está dispuesta a incorporar la IA en todas las facetas de tu vida, pero eso podría significar una importante eliminación de los smartphones Galaxy. Un informe de ETNews apunta a un futuro en el que teléfonos como el Samsung Galaxy S24 FE tendrán funciones de IA pero no menú de ajustes. El artículo afirma que Samsung cree que la IA de sus teléfonos será capaz de anticiparse a tus necesidades sin que tengas que hacer ningún ajuste, convirtiendo así los Ajustes en una función redundante.

El concepto forma parte del deseo de Samsung de que los smartphones Galaxy estén totalmente controlados por la IA. Aunque aún no se ha desvelado la forma exacta de un smartphone sin ajustes, ya hay indicios de cómo la IA del dispositivo podría utilizar una combinación de conversaciones con el usuario y el modo en que éste utiliza el dispositivo para adaptar su rendimiento sin necesidad de los ajustes de menú habituales en la actualidad. Abarcaría muchos aspectos del rendimiento del smartphone. Es decir, lo básico, como las notificaciones, el brillo de la pantalla y su diseño.

El principal objetivo de Samsung al utilizar la IA para sustituir a Ajustes parece ser la cámara y el teclado, según el informe. Tiene sentido, ya que son los que más se utilizan. Hay muchas opciones de edición de fotos, pero hoy en día el dispositivo se encarga de muchas de las mejoras de calidad fotográfica antes de que hagas nada. Añadir IA a la ecuación podría ampliar esa funcionalidad de forma sutil pero útil, como cambiar automáticamente al modo nocturno o adaptarse a la ubicación y el entorno.

En cuanto a los teclados, la IA podría ayudar a personalizar la escritura. La predicción automática de palabras suele referirse a las frases más comunes en general, pero la IA podría manipular esos elementos para que se adapten mejor a tu estilo de escritura real y a tus preferencias de palabras. Personalización y automatización son las palabras clave de Samsung.

Ganas de IA

En cierto modo, los fabricantes de smartphones llevan años avanzando en esta dirección. ¿Cuándo fue la última vez que ajustó manualmente la configuración de la batería más allá de los ajustes estándar y de ahorro de batería? Por supuesto, la cuestión es si la IA puede predecir preferencias de configuración complejas y siempre cambiantes. ¿Cuándo quieres que tu teléfono se ilumine? ¿Qué aplicación debe tener el volumen bajo o alto?

Para el usuario medio, que la IA se encargue de los ajustes podría significar menos distracciones y no tener que buscar en los menús cada vez que quiera ajustar un aspecto concreto del teléfono. Automatizar tareas y anticiparse a las necesidades podría ayudar a que las funciones y los dispositivos de IA de Samsung destaquen en un campo cada vez más concurrido. Dicho esto, la forma en que Samsung recopila y utiliza los datos necesarios para que la IA realice estos ajustes será probablemente crucial para que la compañía lo explique. Todo podría ocurrir en el dispositivo sin necesidad de compartir información privada, pero si no es así, la gente podría no estar tan entusiasmada por probarlo.

No esperes que tu menú de Ajustes desaparezca inmediatamente. Aún no hay plazos, pero podría formar parte de la próxima gran actualización de software de Samsung, cuando salga la One UI 7 basada en Android 15 para la serie Galaxy S.

