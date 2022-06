Final Fantasy 7 Rebirth ya no es un remake y no debería sorprendernos

Square Enix ha anunciado finalmente la segunda entrega del proyecto Final Fantasy 7 Remake, aunque ya no se llama a sí mismo remake.

Presentado oficialmente como Final Fantasy 7 Rebirth, se lanzará en el invierno del 2023 como exclusivo de PS5. Nuestra primera ojeada al título se produjo durante la celebración del 25º aniversario de Final Fantasy 7, el 16 de junio. Aunque siempre hemos sabido que este remake se lanzaría por partes, el productor Yoshinori Kitase informó de que el plan es crear una trilogía de remakes, que terminaría con una tercera entrega aún sin nombre.

El breve fragmento de juego nos muestra a Cloud Strife, Zack Fair y Sephiroth. También se puede escuchar una voz en off de Aerith, que alude a acontecimientos clave del juego original de PS1. Es un momento muy famoso de Final Fantasy 7 y no hay garantía de que se repita en Rebirth, pero esto puede resultar un spoiler para algunos. Si eso no es un problema, puedes ver el tráiler de presentación justo aquí:

Por lo demás, la retransmisión del 25º aniversario tuvo algunas sorpresas extra. Tras seis meses de exclusividad en la Epic Games Store para PC, Final Fantasy 7 Remake Intergrade llega hoy a Steam. Y lo que es mejor, también es compatible con Steam Deck.

Por último, Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, que se lanzará a finales del 2022. Square Enix remasterizará esta precuela exclusiva de PSP, centrada en Zack Fair, que llegará a las principales consolas y a PC. Con una actualización visual, Reunion incluye nuevos modelos en 3D, actuación de voz completa para todos los diálogos y una banda sonora recién compuesta.

(Image credit: Square Enix)

¿Es Rebirth lo que los fans realmente querían?

A estas alturas, no es ningún secreto que Final Fantasy 7 Remake adoptó un enfoque drásticamente diferente, y habrá algunos spoilers en el párrafo siguiente.

Aunque el Remake comienza igual que el juego de PS1, pronto descubrimos que los acontecimientos toman un giro drástico. Sin embargo, el Remake reconoce al mismo tiempo lo que ocurrió originalmente a través de los fantasmales Whispers, que intentaron preservar la línea temporal original. Con su derrota, nuestro grupo de héroes desafía al destino y pone rumbo a una nueva línea temporal sin restricciones de continuidad.

Al final, el remake tuvo buenas críticas y, aunque a muchos nos encantó este enfoque, dejó a algunos fans divididos. Después de años de querer un remake directo, Square Enix no se conformó con dormirse en los laureles del Final Fantasy 7 original. Por ello, no es de extrañar que Rebirth continúe con ese enfoque, por lo que la eliminación de la palabra "Remake" del nombre de la segunda parte es bastante acertada.

En este momento, quien busque un remake directo de Final Fantasy 7 podría estar mejor servido con Final Fantasy 7: Ever Crisis. Manteniendo el sistema Active Time Battle del juego original, este vuelve a contar la compilación más amplia de Final Fantasy 7. Por tanto, es de esperar que adapte el juego original de PS1, Advent Children, Before Crisis, Crisis Core y Dirge of Cerberus.

Sin embargo, no parece que Ever Crisis cubra la totalidad del recopilatorio de Final Fantasy 7, sino solo sus eventos clave. También es exclusivamente para móviles y, gracias a su modelo por episodios y free-to-play, se apoya en cajas de botín, por lo que tampoco diríamos que es una alternativa perfecta. Aun así, si tienes curiosidad por probarlo, en la emisión del 25º aniversario se confirmó que la beta de Ever Crisis saldrá a finales de este año.