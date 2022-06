5 errores que todo el mundo comete con su barra de sonido, y cómo solucionarlos

Si añades una de las mejores barras de sonido (opens in new tab) a la configuración de tu tele es porque se supone que facilitan tener una mejor calidad de sonido en el salón. Aunque es cierto que cualquier barra de sonido medianamente decente sonará mejor que casi cualquier sistema de sonido integrado en el televisor recién sacado de la caja, hay un gran número de errores que se cometen al configurar y utilizar las barras de sonido que pueden impedir que suenen lo mejor posible.

Naturalmente, queremos asegurarnos de que aprovechas al máximo tu equipo de cine en casa, que tanto te ha costado conseguir, así que aquí veremos cinco de los errores más comunes, para ayudarte a evitar que cometas esos fallos con las barras de sonido.

1. No comprobar el balance de canales de la barra de sonido

Aunque casi todas las barras de sonido se encuentran debajo de una pantalla de televisión, las condiciones exactas de la habitación en la que se encuentran pueden variar casi infinitamente. Esto significa que el sonido que producen también puede variar drásticamente al rebotar en las superficies de la habitación. Y eso es doble ahora que muchas barras de sonido crean efectos de canal de audio específicamente al reflejar su sonido en las paredes y los techos.

Por lo tanto, para obtener el sonido más equilibrado y envolvente de una barra de sonido es necesario compensar los desequilibrios y las excentricidades de la distribución de la habitación.

La mayoría de las barras de sonido permiten ajustar los volúmenes relativos de los distintos canales mediante mandos a distancia o aplicaciones en el teléfono, así que si la suya lo hace, siéntese en su posición de visualización favorita y recorra los canales que admite la barra de sonido ajustando cada uno de ellos hasta conseguir el sonido general más equilibrado.

En un mundo perfecto, su barra de sonido tendrá un sistema de autocalibración, en el que los micrófonos de la barra de sonido principal o del mando a distancia escuchan señales de prueba y ajustan automáticamente la salida de la barra de sonido en consecuencia. Muchas barras de sonido de gama alta lo llevan incorporado, y las barras de sonido Sonos pueden hacerlo a través de la aplicación Sonos, aunque sólo si tienes un iPhone, lamentablemente.

2. Tener retraso de audio por el ARC/eARC

Sobre el papel, la tecnología del canal de retorno de audio (ARC) que forma parte de la especificación de conexión HDMI es una idea fantástica. Al fin y al cabo, permite que los televisores que admiten ARC envíen su sonido a través de conexiones HDMI con certificación ARC a dispositivos externos como barras de sonido y receptores AV, reduciendo los dolores de cabeza del cableado y convirtiendo básicamente el televisor en un práctico "dispositivo de conmutación" de audio.

Sin embargo, en realidad, el ARC no siempre es la bendición que parece. Con el paso de los años, se ha hecho famoso por provocar que el sonido se separe de las imágenes con algunas configuraciones AV, de modo que los labios de los actores se mueven de forma desincronizada con las palabras que se escuchan.

Para que quede claro, esto no es en absoluto universal con el ARC. En muchas configuraciones funciona bien. Sin embargo, sigue siendo una de las quejas de audio más comunes. Afortunadamente, si esto afecta a tu barra de sonido al usar ARC, hay cosas que puedes hacer al respecto.

En primer lugar, algunos televisores y barras de sonido ofrecen opciones para ajustar la sincronización del audio para intentar solucionar posibles errores de sincronización, y este es un buen punto de partida. Sin embargo, estos ajustes pueden ser difíciles de encontrar y no siempre resuelven completamente el problema.

Además, la experiencia indica que a veces una fuente puede provocar un retraso de audio en un sistema y otras no, por lo que es posible que tengas que cambiar repetidamente los ajustes de retraso de audio (si tu equipo los admite).

Teniendo en cuenta todo esto, la mejor manera de limitar los problemas de sincronización de audio es utilizar el sistema de paso HDMI de la barra de sonido, si lo tiene. Algunas barras de sonido tienen una entrada HDMI además de una conexión HDMI al televisor, y pueden pasar el vídeo al televisor, pero llevarse el sonido por el camino.

Si tienes una fuente concreta que llega con retraso, y si tu barra de sonido tiene un puerto de paso HDMI, conecta tu fuente directamente a la barra de sonido, para que pueda quitar el sonido antes de pasar el vídeo al televisor.

La Sony HT-A7000 es una de las pocas barras de sonido que puede manejar 4K 120Hz a través de HDMI. (Image credit: Future)

3. Perder la calidad de imagen avanzada de HDR

Después de haber alabado los sistemas de paso HDMI que llevan algunas barras de sonido, también puede haber un inconveniente que debes conocer en función de las capacidades de tu televisor y tus fuentes.

Si tienes una PS5, una Xbox Series X o un PC con una tarjeta gráfica reciente de gama alta, así como un televisor capaz de manejar resoluciones 4K a una frecuencia de refresco de 120Hz con VRR, entonces querrás que el paso HDMI de tu barra de sonido sea capaz de pasar esas imágenes de vanguardia a tu pantalla. Sin embargo, por desgracia, muy pocas barras de sonido pueden hacer esto. Al intentar pasar estas señales, casi siempre se ven reducidas a un máximo de 4K 60Hz sin frecuencias de actualización variables.

Incluso las últimas barras de sonido de LG y Samsung no admiten suficiente ancho de banda de datos a través de sus puertos HDMI para transmitir 4K 120Hz y/o VRR a las pantallas, a pesar de que muchos de sus últimos televisores admiten estas características gráficas de vanguardia.

La barra de sonido Sony HT-A7000 admite el paso de 4K 120Hz, pero no las frecuencias de actualización variables. Pero eso es todo en cuanto a la compatibilidad con juegos de última generación a través de la transferencia HDMI en el mercado actual de barras de sonido.

El otro problema del paso de HDMI es que, aunque la gran mayoría de las barras de sonido que lo incorporan admiten el paso de HDR, muchas no admiten el paso de los formatos HDR10+ y Dolby Vision HDR "premium". O, en algunos casos, solo admiten uno de estos formatos HDR premium, no ambos.

Las barras de sonido de LG y Sony, por ejemplo, admiten el paso de Dolby Vision, pero no de HDR10+. Por lo tanto, aunque tu televisor sea compatible con HDR10+, si pasas una señal HDR10+ por una barra de sonido que no es compatible con HDR10+, tu televisor no recibirá realmente HDR10+. Como resultado, perderá las ventajas de calidad de imagen asociadas a la información de imagen adicional escena por escena que llevan las señales HDR10+.

Esto no importará, por supuesto, si el televisor que elijas no es compatible con HDR10+ (muchos no lo son). Sin embargo, si tu televisor es compatible con HDR10+, es posible que quieras buscar una barra de sonido que también lo sea, como la mayoría de los últimos modelos de Samsung.

Lo mismo ocurre, por supuesto, con Dolby Vision. Si tu fuente puede emitirla y tu televisor puede reproducirla, pero tu barra de sonido no puede pasar sus datos de imagen adicionales escena por escena, perderás la ventaja de la calidad de imagen que Dolby Vision puede darte, a menos que puedas seguir la ruta ARC.

Las barras de sonido de gama alta de Samsung son totalmente compatibles con HDR10+ y Dolby Vision. Sin embargo, como muestra de lo complicado que sigue siendo el HDR, los televisores de Samsung no son compatibles con Dolby Vision.

En resumen, si tienes una consola, un reproductor de Blu-ray 4K o un dispositivo de streaming del que quieres sacar la máxima calidad, es posible que no quieras que pase por tu barra de sonido.

4. No experimentar con los modos de música

Muchas barras de sonido están diseñadas principalmente para la reproducción de bandas sonoras de películas y televisión. Sin embargo, en principio no hay razón para que no puedan cumplir una doble función como reproductores de música de calidad. De hecho, un número cada vez mayor de barras de sonido admite tanto archivos de audio de alta resolución como la emisión directa desde aplicaciones musicales populares.

Sin embargo, la calidad del sonido de las barras de sonido con la música puede depender en gran medida de la configuración de sonido que se utilice. Por ejemplo, algunas barras de sonido multicanal ofrecen modos de sonido por defecto que básicamente remezclan la música estéreo para aprovechar todos los canales que ofrece la barra de sonido. Esto es muy cómodo y, cuando el procesamiento de remezcla es particularmente impresionante, puede ofrecer resultados sorprendentemente envolventes y convincentes.

Sin embargo, el proceso de remezcla puede sonar bastante mal en las barras de sonido que no tienen un procesamiento de audio lo suficientemente bueno, o en las que ese procesamiento está ajustado más para el audio de las películas. En ese caso, es probable que tengas que asegurarte de que tu barra de sonido esté configurada en un modo que se ciña a la reproducción en estéreo.

Para no perder la cabeza, hemos escuchado barras de sonido que suenan mejor con la música en sus modos de mezcla ascendente que en estéreo, y también hemos comprobado que algunas barras de sonido suenan mejor en diferentes modos con distintos géneros musicales.

La conclusión es que no vale la pena ser perezoso. Experimenta con distintos preajustes si pasas a reproducir música, en lugar de quedarte con el preajuste que tu barra de sonido considere mejor.

Tanto HDMI ARC como HDMI eARC pueden manejar Dolby Atmos... pero hay una diferencia importante, así que conoce tus conexiones. (Image credit: Future)

5. Pensar que todas las versiones de Dolby Atmos son iguales

Las bandas sonoras Dolby Atmos son sin duda la cumbre (junto con DTS:X) del mundo actual de la calidad de sonido. Sin embargo, el hecho de que tu barra de sonido diga que recibe Dolby Atmos no significa necesariamente que tenga la mejor versión de Dolby Atmos.

En realidad, Dolby Atmos se puede transportar en dos tipos de "contenedor": uno llamado Dolby Digital+ y otro llamado True HD. La opción DD+ es una versión comprimida, que se suele utilizar para contenidos en streaming. La versión True HD no está comprimida, por lo que ofrece el sonido más limpio y dinámico.

El punto clave es que, o tienes la mejor versión de Dolby Atmos o puedes depender de las conexiones de tu barra de sonido. En primer lugar, algunas marcas (sobre todo LG y Samsung) han introducido este año la compatibilidad inalámbrica con Dolby Atmos, por lo que sus televisores pueden enviar Dolby Atmos a sus barras de sonido sin necesidad de cables. Muy cómodo y futurista, pero la versión de Dolby Atmos empleada es la de menor calidad DD+.

El malentendido más común tiene que ver con la tecnología HDMI ARC. En realidad, hay dos tipos de conexión HDMI ARC: la versión estándar/original, y una versión más reciente eARC que se encuentra en las conexiones HDMI más recientes. Si tu televisor o barra de sonido solo admite ARC, únicamente podrás pasar la versión DD+ comprimida de Dolby Atmos desde tu televisor a tu barra de sonido. Si tanto tu televisor como tu barra de sonido son compatibles con eARC, podrás utilizarlo para enviar el Dolby Atmos completo y sin comprimir para obtener un sonido aún más detallado.

Así que asegúrate de no ponerte accidentalmente en una posición en la que tu calidad de audio Dolby Atmos no sea tan alta como podría ser, porque si has invertido en uno de los mejores televisores y en una genial barra de sonido Dolby Atmos, quieres que el audio sea tan espectacular como las imágenes.