Filtración del Razr 2023 sugiere que podría ser el plegable de Motorola más divertido hasta la fecha

El Motorola Razr 2023 (opens in new tab) ha sido desvelado en unas nuevas imágenes filtradas del plegable, que han visto la luz apenas siete meses después del lanzamiento de su predecesor, el Motorola Razr 2022 (opens in new tab), y estas fotos sugieren que vendrá con un elegante diseño en dos colores que tiene influencia del modelo tipo concha original.

Las nuevas fotos, procedentes del fiable filtrador Sudhanshu Ambhore (opens in new tab) y compartidas por 91Mobiles (opens in new tab), son las primeras imágenes reales que hemos visto del próximo móvil plegable. Y aunque no revelan mucho sobre las especificaciones del rival del Samsung Galazy Z Fold 4, (opens in new tab) sí muestran un teléfono que será mitad gris y mitad magenta.

Ese destello de color recuerda a la versión rosa del Motorola Razr V3, que apareció en 2006. Como es lógico, el tono del Razr 2023 no es tan chillón como el de su lejano antecesor, que dividió a la opinión pública en su momento. Pero es mucho más divertido que el modelo del año pasado, que se limitó a estar disponible en color "negro satinado" (a pesar de que hubo rumores de que habría una versión azul).

Aún no sabemos si ésta será una de las muchas opciones de color del Razr 2023, pero el aspecto bicolor al menos lo distingue de su predecesor, que se presentó en agosto del año pasado (aunque en España se puso a la venta en octubre). Además de la opción de una parte inferior magenta (o quizás burdeos), el próximo Razr promete traer algunas mejoras de hardware muy útiles.

Una de las imágenes filtradas del Motorola 2023 de 91Mobile. (Image credit: 91Mobiles)

Una filtración anterior sugirió que el Razr 2023 probablemente tendrá una pantalla de cubierta más grande que la versión de 2022, y que aparentemente envolverá las lentes de la cámara ocupando casi la mitad del teléfono. Es difícil saber si esto concuerda con las nuevas fotos filtradas, ya que el teléfono está apagado, pero sin duda sería una gran mejora de la usabilidad.

Por lo demás, la filtración de 91Mobiles sugiere que podemos esperar ver algunas cámaras ligeramente mejoradas (la cámara trasera principal pasa de 50MP a 64MP) y una batería más grande de 4.000mAh. Es una combinación que podría convertir al Motorola Razr 2023 en un rival aún más serio en nuestro ranking de los mejores teléfonos plegables (opens in new tab), y parece que no tendremos que esperar mucho para averiguarlo.

El futuro de los móviles plegables y enrollables

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Está claro que Motorola no sólo ve los plegables como el Razr 2023 como el futuro de su línea de teléfonos; todavía estamos pensando en el concepto de móvil enrollable que la compañía mostró en el MWC 2023 (opens in new tab), que sin duda tiene sus ventajas.

Pero está claro que los plegables son a día de hoy un tipo de dispositivo más maduro y establecido, tanto que Motorola está empezando a incursionar en nuevos y coloridos diseños como el de esta filtración. Queda por ver si la pintura y las mejoras de hardware son suficientes para desbancar al Samsung Galaxy Z Fold 4 en nuestra guía de los mejores teléfonos plegables. (opens in new tab)

En nuestro análisis del Motorola Razr 2022 (opens in new tab)nos pareció que sus mayores inconvenientes estaban relacionados con el rendimiento, a pesar de incluir un chip Snapdragon 8+ Gen 1 muy rápido. En nuestras pruebas, este problema llamaba la atención en especial cuando usábamos la pantalla externa Quick View, así que esperemos que la nueva pintura bicolor venga acompañada de mejoras internas en la optimización del software.

De ser así, podría tratarse de un plegable que haga honor a su clásico predecesor Razr, que fue uno de los teléfonos más emblemáticos de la década de 2000 y el teléfono plegable tipo concha más vendido de la historia.