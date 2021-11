Ojo de Halcón en Disney+, teorías sobre el multiverso y mucho más

¡Ojo de Halcón llega hoy mismo a Disney+! La última serie de televisión de Marvel Studios llega a la plataforma de streaming hoy miércoles 24 de noviembre, y los fans ya no pueden esperar a ver lo que les espera a Clint Barton y a su valiente compañera (y recién llegada al UCM) Kate Bishop.

Y, como casi hemos llegado a la época de las buenas acciones, Marvel nos regala un 2x1 para el lanzamiento de Ojo de Halcón: dos de los seis episodios de la serie llegarán simultáneamente el 24 de noviembre. Eso significa que no tendremos que esperar una semana entera para ver la segunda entrega de las aventuras de Clint y Kate.

A la espera del estreno de Ojo de Halcón, es posible que te preguntes cuándo se estrenarán estos dos episodios en Disney+. Al fin y al cabo, es la primera vez que Marvel lanzará episodios seguidos para una de sus series, así que, ¿serán estrenos escalonados a lo largo del día o saldrán a la vez?

Por suerte para ti, tenemos la respuesta. A continuación, te contamos a qué hora aterrizarán los episodios 1 y 2 de Ojo de Halcón en Disney+. También te ofrecemos el calendario completo de estrenos de los demás episodios de la serie, para que te vayas haciendo una idea de cuándo se estrenarán.

¿Cuándo llega Ojo de Halcón a Disney+?

Los episodios 1 y 2 de Ojo de Halcón se estrenan simultáneamente en Disney+ hoy miércoles 24 de noviembre desde las 9 de la mañana.

Como ya hemos mencionado, Ojo de Halcón es la primera serie de televisión del UCM que ofrecerá dos por el precio de uno el día del estreno. Así que podremos disfrutar de dos entregas de la aventura sin Vengadores de Clint el mismo día, aunque tendremos que esperar hasta la semana que viene para el episodio 3.

Ojo de Halcón: calendario de estrenos en Disney+

Ya hemos visto los dos primeros episodios de Ojo de Halcón y podemos confirmar que cada entrega tendrá una duración de entre 45 y 50 minutos. El estreno de la serie dura 47 minutos, mientras que el episodio 2 es un pelín más largo, con 49 minutos.

En cuanto a la programación completa de la serie, puedes verla a continuación. Verás por qué nos dan dos episodios el día del lanzamiento, y el final de la temporada llegará tres días antes de la Navidad.

Dado que se trata de una serie con temática navideña, en la que Clint Barton quiere llegar a casa a tiempo por Navidad, entenderás cómo encaja todo y por qué los dos primeros episodios de la serie llegan juntos.

Ojo de Halcón episodio 1: 24 de noviembre

24 de noviembre Ojo de Halcón episodio 2: 24 de noviembre

24 de noviembre Ojo de Halcón episodio 3: 1 de diciembre

1 de diciembre Ojo de Halcón episodio 4: 8 de diciembre

8 de diciembre Ojo de Halcón episodio 5: 15 de diciembre

15 de diciembre Ojo de Halcón episodio 6: 22 de diciembre

¿Hay un tráiler de los episodios 1 y 2 de Ojo de Halcón?

No es específico de los 2 primeros capítulos, pero hay un tráiler oficial, que puedes ver arriba. Esto te dará unas pistas de lo que está por venir en el conjunto de la serie.

También se han publicado en Internet varios anuncios de televisión. Pero, al igual que el tráiler de la serie, ofrecen una visión general de lo que se puede esperar, en lugar de centrarse en los detalles de la trama de los episodios 1 y 2.

También hay un reportaje entre bastidores que muestra la producción de la serie. En este vídeo hay fragmentos de imágenes nuevas que no aparecen en el tráiler, así que échale un vistazo si quieres ver cosas nuevas:

Sospechamos que Marvel lanzará más tráileres a lo largo de la temporada. Como mínimo, puedes esperar que el estudio nos ofrezca un teaser de mitad de temporada después de que el episodio 3 se haya emitido el 1 de diciembre.

¿Llega el multiverso a Ojo de Halcón? Su director y productor opinan

El director de Ojo de Halcón, Rhys Thomas, se ha negado a confirmar o negar si la próxima serie del UCM de Disney+ se verá afectada por la llegada del multiverso.

Hablando en exclusiva con TechRadar antes del lanzamiento de la serie el 24 de noviembre, Thomas insinuó la posibilidad de que la aventura en solitario de Clint Barton pueda o no verse afectada por la creciente amenaza del multiverso.

Los planes de la Fase 4 de Marvel se centran en la llegada del multiverso al UCM, con personajes como Wanda y Loki, y la temporada 1 de What If...? El multiverso entrará plenamente en vigor en Spider-Man: No Way Home antes de ser explorado en profundidad en Doctor Strange 2 en mayo del 2022.

Sin embargo, los fans de Marvel se preguntan si la serie de televisión se verá afectada por el multiverso, ya que Ojo de Halcón ha llegado a la plataforma de streaming de Disney antes de que se estrenen No Way Home y Doctor Strange 2. Sin embargo, cuando TechRadar le preguntó sobre el tema, Thomas no dijo nada al respecto.

"No puedo hablar de eso", dijo Thomas, antes de añadir bromeando: "Te diré que no entiendo el multiverso, ¡si eso ayuda a responder la pregunta! Pero no quiero decir ni que sí ni que no porque, ya sabes, no hay que estrapear las sorpresas al público".

Los comentarios de Thomas fueron respaldados por el productor ejecutivo de Ojo de Halcón, Trinh Tran. Cuando le hicimos una pregunta similar al productor de Vengadores: Endgame en otra entrevista, Tran se mostró igualmente reacio a desvelar nada.

"Tendrás que estar atento", bromeó Tran. "¡Ya lo descubriréis! De una forma u otra, estas líneas argumentales están conectadas, tanto si están relacionadas con el multiverso como si no. Creo que lo descubrirás pronto".

Análisis: El lugar que ocupa Ojo de Halcón en la línea temporal del UCM puede ser la clave

Ojo de Halcón tiene lugar después de Endgame, con Clint Barton tratando de recuperar el tiempo perdido con su familia después de que su esposa e hijos fueran borrados de la existencia por Thanos en Vengadores: Endgame.

Tras ver los dos primeros episodios, podemos confirmar que está ambientada en el presente, aunque no se indica cuánto tiempo ha pasado entre Endgame y el inicio de la serie de Ojo de Halcón.

Si tiene lugar en la misma época que Loki y Spider-Man: No Way Home, es inevitable que el multiverso afecte a la historia independiente de Ojo de Halcón de alguna manera. Sin embargo, si se sitúa antes de esa serie de Disney+ y de la película del UCM, es posible que no se vea afectado por la llegada del multiverso, al igual que no ocurrió con Halcón y el Soldado de Invierno.

Ahora mismo, es difícil predecir cualquier cosa. Pero, si has estado atento a los rumores que giran en torno a quién podría aparecer en Ojo de Halcón, puede que ya sepas la respuesta.

Estamos a punto de entrar en los posibles spoilers de Ojo de Halcón. Si quieres entrar en la serie sin saber quién puede aparecer, no leas a partir de aquí.

Según las especulaciones que circulan por Internet desde hace meses, Wilson Fisk aparecerá en Ojo de Halcón. Y no solo eso, sino que el icónico supervillano de Marvel (que también responde al nombre de Kingpin) será interpretado por Vincent D'Onofrio, que interpretó a este personaje en la aclamada serie de televisión Daredevil de Netflix.

Hace poco, D'Onofrio retuiteó un tráiler oficial de Ojo de Halcón, subtitulándolo con "Esto va a ser divertido. Me encantan estas series de @Marvel". Inmediatamente, algunos fans interpretaron esto como que D'Onofrio aparecería como Fisk en la serie de Disney+.

Is there something you're trying to tell us Vincent? 👀November 17, 2021 See more

Esta no es la primera vez que D'Onofrio insinúa de su posible participación. Hace cuatro meses, a D'Onofrio le dio "Me gusta" a un tuit que decía que retomaría su papel de Fisk en Ojo de Halcón. Menos de un día después, el actor quitó el "Me gusta" al tuit, dando más veracidad a las afirmaciones. Otras personas aparentemente informadas también han sugerido que Fisk formará parte del reparto de Ojo de Halcón.

Si añadimos el hecho de que Marion Dayre, que es la guionista principal de la próxima serie Echo en Disney+ (Alaqua Cox también interpretará a Echo/Maya López en Ojo de Halcón) ha insinuado que Kingpin y Daredevil formarán parte del reparto de Echo, la aparición de Fisk en Ojo de Halcón no es tan descabellada. La propia aventura televisiva de Echo podría seguir a la de Ojo de Halcón, en la que Echo podría pedir la ayuda de Daredevil para localizar a Fisk.

ECHO lead writer in her IG story. #Echo #Marvel pic.twitter.com/uBgLwmn5FlNovember 17, 2021 See more

Así que volvamos a hablar de Ojo de Halcón. Si D'Onofrio retoma su papel de Fisk/Kingpin en Ojo de Halcón, y si es la misma versión del personaje que vimos en Daredevil, entonces tenemos nuestra respuesta. Si ambas cosas son ciertas, la serie de televisión de Ojo de Halcón se verá afectada por el multiverso.