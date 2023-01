Esta filtración de los Galaxy Book 3 desvela los últimos portátiles de Samsung

Estamos a escasos días del gran evento de lanzamiento Samsung Galaxy Unpacked 2023 (opens in new tab), y ese día, además de los esperados móviles insignia Galaxy S23 (opens in new tab), la compañía también presentará su próxima línea de portátiles (opens in new tab): los Galaxy Book 3, que estará formada por los modelos Pro, 360, Pro 360 y Ultra.

Esta última filtración, procedente de MySmartPrice (opens in new tab), nos ha mostrado imágenes de los esperados portátiles, pero hay que tener en cuenta que se trata de renders filtrados (opens in new tab), por lo que es posible que los productos finales tengan un aspecto algo diferente (podéis verlos pinchando aquí (opens in new tab)). Sea como sea, si estas imágenes son correctas, los nuevos dispositivos no serán muy diferentes de la anterior línea Galaxy Book 2 en lo que respecta al diseño: Samsung no planea un gran rediseño de sus portátiles. Además, los tres contarán con los mismos puertos básicos, como la ranura para tarjetas microSD y la conexión de auriculares. No obstante, los cambios más importantes, al parecer, se producirán bajo el capó.

Según las filtraciones, el Galaxy Book 3 Pro se lanzará en dos tamaños de pantalla: una opción de 14 pulgadas y otra de 16 pulgadas, y ambas podrían contar con una pantalla AMOLED de resolución 3K. Además, aparentemente se podrá elegir entre dos procesadores: un Intel Core i5-1340P de 13ª generación o un Intel Core i7-1360P.

Las baterías también variarán en función del tamaño del modelo. La versión de 14 pulgadas podría venir con una batería de 63 vatios/hora, mientras que la de 16 pulgadas podría llevar una mayor de 76 vatios/hora. Para completar el hardware, el dúo Galaxy Book 3 Pro vendrá con 16GB de RAM DDR5, hasta 1TB de SSD y una gráfica integrada Iris XE.

Los modelos 360

Por su parte, el Galaxy Book 3 360 tendrá la capacidad de transformarse de portátil a tablet, de ahí su nombre. Las filtraciones que hubo a principios de mes (opens in new tab) mostraron que este modelo podría lanzarse con un único tamaño de pantalla: 15 pulgadas. Eso lo haría un poco más grande que el portátil Galaxy Book 2 360. Se sabe muy poco sobre este modelo, aparte de que vendrá equipado con una CPU Intel Evo i7 de 13ª generación y un lápiz óptico, que se especula que será el S Pen (opens in new tab). El Galaxy Book 3 Pro 360 también se lanzará con el mismo accesorio.

Hablando del Book 3 Pro 360, podría compartir ciertos aspectos con el Book 3 Pro. Para empezar, se rumorea que vendrá en los mismos tamaños de pantalla de 14 y 16 pulgadas, y que contará también con una pantalla Super AMOLED con resolución 3K. Según las filtraciones, esa resolución es de 2880x1800 píxeles, lo que significa que tendrá una relación de aspecto de 16:10.

Aún no se ha confirmado si el Book 3 Pro (sin el 360) tendrá la misma cantidad de píxeles, pero es muy probable. El Pro 360 "estará disponible con dos opciones de procesador": un Intel Evo i5 1340p de 13ª generación y un i7-1360 integrado, con una gráfica integrada Iris Xe. Este chip irá acompañado de hasta 16GB de RAM LPDDR5 y hasta 1TB de almacenamiento SSD.

El Galaxy Book 3 Pro 360 también recibirá soporte Dolby Atmos para audio de alta calidad. Por el momento se desconoce si los demás portátiles contarán con esta característica.

Galaxy Book 3 Ultra

El 21 de enero se filtró información sobre el Galaxy Book 3 Ultra (opens in new tab), y parece que sin dudas hará honor a su nombre de Ultra. Aparentemente, este modelo se lanzará con una CPU Intel Core i9-13900H de 13ª generación y la rumoreada tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 (opens in new tab), que en realidad todavía no ha sido anunciada oficialmente. El Book 3 Ultra tendrá una pantalla AMOLED 3K de 16 pulgadas (2880 x 1880 píxeles).

Por supuesto, recordad que toda esta información procede de filtraciones y no está confirmada oficialmente, y además las cosas podrían cambiar en el último momento, especialmente en el caso del Galaxy Book 3 Ultra. Además, aunque en Internet circulan imágenes y rumores de la GPU RTX 4070, tampoco hay anuncio oficial de NVIDIA todavía.

No se ha filtrado información sobre el modelo Galaxy Book 3 básico, pero no tendremos que esperar mucho más para conocer todos los detalles, ya que el Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab) se celebrará el 1 de febrero. Permanece atento a TechRadar ya que cubriremos el evento en directo para traeros todos los detalles sobre los nuevos portátiles y los nuevos móviles de Samsung.