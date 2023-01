La nueva gráfica NVIDIA RTX 4070 podría estar al caer, según la última filtración

La tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 ha sido vista en una web, lo que sugiere que tal vez la hermana pequeña, más económica, de la recién lanzada RTX 4070 Ti (opens in new tab), esté a punto de llegar.

VideoCardz (opens in new tab) ha visto un montón de material de marketing del fabricante de gráficas Galax (opens in new tab)relacionado con la GPU RTX 4070 Ti, la cual, como ya hemos mencionado, acaba de salir a la venta, pero lo más interesante es que dos de las cajas de tarjetas gráficas que se ven tienen escrito "RTX 4070" en la parte frontal.

Sin embargo, en el lateral y en la parte superior de la caja pone "RTX 4070 Ti", por lo que parece que quien haya elaborado estas imágenes de marketing ha insertado por error un logotipo de RTX 4070 en la parte frontal del embalaje.

Pero claro, el hecho de que este logotipo de la caja se haya diseñado y esté listo, podría ser una pista de que la tarjeta gráfica (opens in new tab) RTX 4070 está cerca de ser lanzada. Sea como sea, es solo eso, un mero indicio, y siempre debemos tener en cuenta, como con cualquier imagen filtrada, que podría ser falsa.

Se refuerzan los rumores, pero no hay que hacerse ilusiones demasiado pronto

De hecho, tampoco sería una falsificación especialmente difícil de llevar a cabo, para ser sinceros, así que deberíamos ser más precavidos a la hora de creernos todo. Pero lo que lo hace más probable es que los rumores anteriores afirman que la RTX 4070 saldrá a la venta a principios de 2023, probablemente en el primer trimestre. Por eso, esta última filtración refuerza la posibilidad de que la tarjeta gráfica hermana de la 4070 Ti esté a punto de salir a la venta. (Al igual que unos recientes documentos regulatorios que ha rellenado Inno3D (opens in new tab) en los que no sólo se menciona la RTX 4070 Ti, sino también la 4070 básica).

Lo cierto es que la RTX 4070 utilizará el mismo chip de GPU que la 4070 Ti (el AD104), y la gráfica no será muy diferente de la versión Ti, lo que significa que no va a suponer un gran esfuerzo para NVIDIA lanzar este producto. La gran pregunta es: ¿querrá NVIDIA que la RTX 4070 salga ya al mercado?

Incluso si el plan inicial real de NVIDIA sea lanzar la gráfica en el primer trimestre, podrían decidir retrasar la fecha, ya que otro factor a tener en cuenta por NVIDIA será si se han vendido suficientes unidades de las RTX 3000 dentro de uno o dos meses. De no ser así, los planes de lanzamiento podrían retrasarse con la idea de que se reduzca primero el stock existente de las gráficas de la generación anterior, ya que de otro modo podría verse afectado por el lanzamiento de la RTX 4070.

En cualquier caso, una cosa está clara: Galax debe tener más cuidado a la hora de preparar los materiales relacionados con sus GPU.

Esta metedura de pata es sólo uno de los muchos errores que la compañía ha cometido últimamente, incluido el lanzamiento de la RTX 4090 (opens in new tab)HOF, plagado de errores (como información errónea en las especificaciones de la tarjeta gráfica), y un banner puesto erróneamente en el sitio web que enlazaba a la "4090 Ti" de la firma, una tarjeta de nueva generación que no existe (todavía). Y a diferencia de la RTX 4070, estamos seguros de que la 4090 Ti no llegará pronto (aunque es probable que llegue con el tiempo, quizás dependiendo de lo que ocurra con la gama RDNA 3 de AMD en la gama alta).