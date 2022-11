En Among Us VR, todos pueden oír mis gritos

En el espacio, nadie puede oír tus gritos, pero todos los que están a bordo del Skeld 2 seguramente te escucharán cuando seas brutalmente asesinado por un impostor en Among Us VR.

Aunque la reedición del exitoso juego de Innersloth, Schell Games y Robot Teddy no reinventa la rueda, Among Us VR no necesita hacerlo. En cambio, el paso a una jugabilidad inmersiva en 3D y la incorporación del chat de voz dan a este juego una sensación de frescura y familiaridad al mismo tiempo, y los cambios enfatizan las mejores características del original.

El chat de voz pone lo social en la deducción grupal, mientras que la eliminación de la vista vertical del original (cambiándola por la primera persona) te llena de un temor casi constante de que un impostor pueda estar acercándose a ti.

La hora que duró la demo del juego se me pasó en un abrir y cerrar de ojos por lo bien que me lo estaba pasando, y estoy deseando jugar más ahora que por fin ha salido en Oculus Quest 2, Meta Quest Pro y Steam VR.

Enseñando trucos nuevos a un perro viejo

Al igual que en el original, los jugadores de Among Us VR se dividen en dos equipos al comenzar una partida: Compañeros de tripulación e Impostores. Como Compañero de Tripulación, tu objetivo es terminar tus tareas y expulsar a los Impostores que se esconden entre ellos en el Skeld 2, tu nave espacial.

La Skeld 2 es una nave bastante grande y capaz, pero requiere mucho mantenimiento para mantenerla en vuelo. Estos minijuegos de reparación están repartidos por toda la nave y obligan a los jugadores a dividirse (lo que resulta aterrador cuando sabes que te están persiguiendo), y si todos terminan sus tareas la Tripulación gana.

En realidad tienes que pilotar el Skeld 2 usando su volante para una tarea (Image credit: Innersloth / Schell Games / Robot Teddy)

Por lo que he podido comprobar, todas las tareas del Skeld del juego original aparecen en Among Us VR. Algunas, como el escaneo de la zona médica y las tareas de descarga, son tan sencillas como en PC y en el móvil (solo hay que pulsar un botón y esperar), mientras que otras, como trazar el rumbo de la nave en Navegación y repostar los motores, son mucho más interactivas: hay que pilotar realmente la nave con el volante y bombear físicamente el combustible hasta donde se necesita. También hay un par de tareas nuevas, aunque sólo pude experimentar una durante la demo: el tiempo de reacción, un juego al estilo "pegarle al topo" escondido en Medbay.

Otro cambio en la RV es que puedes mirar a tu alrededor mientras realizas una tarea. Debido a esto, tengo la sensación de que pasé mucho más tiempo completando cada objetivo de lo normal. No podía evitar la sensación de que un impostor estaba justo detrás de mí, así que cada pocos segundos me daba la vuelta para asegurarme de que estaba a salvo. Esta táctica funcionó, ya que la única vez que intenté hacerme el valiente y concentrarme en una tarea me mataron, y solté un fuerte grito que hizo que mi perra viniera corriendo a ver cómo estaba.

Actúa normal, actúa normal...

Los impostores no se preocupan por el Skeld 2 ni por su tripulación. En lugar de completar las tareas, recorren los pasillos de la nave y eliminan a los compañeros de tripulación cuando es el momento adecuado (es decir, cuando se acaba su tiempo de recuperación).

Para ayudarles a cumplir este objetivo, los impostores pueden provocar sabotajes, molestias diseñadas para embaucar a los compañeros de tripulación. Como impostor, puedes cerrar puertas para atrapar a los jugadores en habitaciones específicas, apagar las luces para poder matar sigilosamente en la oscuridad, y sabotear el reactor del Skeld o el suministro de oxígeno para obligar a los jugadores a ir a una parte de la nave, ya que si no arreglan cualquiera de las dos cosas antes de que expire un límite de tiempo, todos los compañeros de tripulación mueren.

En mi ronda de Impostor, me creí un absoluto genio cuando utilicé el sabotaje del oxígeno para ayudarme a esconder dos cuerpos en la sala del reactor de la nave. Planeé ir a hacer como que arreglaba el problema que yo mismo había causado para ayudar a vender mi inocencia, y tal vez fingir que tropezaba con mis víctimas con una autodenuncia después. Pero todo se fue al traste cuando tuve que asesinar a un compañero de tripulación delante de otro jugador. Error de novato.

(Image credit: Innersloth / Schell Games / Robot Teddy)

Como no quería que me obligaran a salir de la esclusa como le había pasado a mi compañero Rojo, recurrí al último truco del libro de los impostores: mentir descaradamente.

"Azul acaba de cortar por la mitad a Amarillo justo delante de mí", solté antes de que Azul pudiera reaccionar, "Debe haber sido un clic sin querer, ya que estábamos todos juntos en O2". Azul trató (sin éxito) de hacerme un "No, has sido tú", pero el daño estaba hecho. Utilicé mi conocimiento de las tareas del juego (algo que un Impostor no podría saber, porque no puede jugarlas) para convencer a Marrón de que era inocente. Votaron conmigo, y así conseguí una victoria por la mínima en el último segundo.

Aunque esta fue una reunión especialmente animada, en la que Azul y yo le rogamos a Marrón que se pusiera de nuestro lado, todas las reuniones tenían mucha más energía que cualquiera de las que había experimentado en Among Us basadas en texto. Poder hablar con los otros jugadores y emocionarnos con los gestos de las manos hizo que este juego pareciera una fiesta.

Incluso fuera de las reuniones, era agradable poder charlar con otros jugadores mientras completábamos tareas juntos. Gracias a estas interacciones, me sentí como si fuéramos un equipo en el Skeld en lugar de una pandilla de gente independiente sólo interesada en nosotros mismos.

Se suspende la reunión de emergencia

Aunque Among Us VR me encantó, tiene problemas. Más allá de que el movimiento es un poco torpe y de un par de errores menores (afortunadamente con soluciones), me gustaría que los equipos de desarrollo hubieran incluido una característica que sí llegó al original: modos de juego alternativos.

El Escondite es un modo creado por los jugadores mediante la modificación de los ajustes de Among Us (los impostores apenas tienen visión, pero sí un breve tiempo de enfriamiento para matar, y la tripulación sólo tiene unas pocas tareas que completar) y llegará como un modo alternativo oficial para el juego original en un futuro próximo. Dado que en Among Us VR no se pueden modificar los ajustes de las partidas, me habría gustado que en el lanzamiento se incluyeran El Escondite y tal vez otro modo de juego alternativo como forma de mezclar las cosas de vez en cuando (con suerte, se añadirán en una futura actualización).

Nunca sabes si un impostor se esconde detrás de ti (Image credit: Innersloth / Schell Games / Robot Teddy)

Sin embargo, a pesar de mis quejas, Among Us VR no es menos divertido de jugar. Si tienes un casco de RV, es un título que debes jugar, especialmente si tienes amigos que también tienen su propio Quest 2, Valve Index u otro casco compatible.