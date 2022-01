El Samsung Galaxy S22 se presentará el 9 de febrero, según una fuente fiable

Aunque se había confirmado ya un Galaxy Unpacked para febrero de 2022, seguimos sin saber a ciencia cierta el día exacto en el que el Galaxy S22 y la Galaxy Tab S8 se presentarían. Gracias a un popular filtrador, ahora tenemos una posible fecha concreta.

El reputado filtrador Evan Blass ha compartido lo que parece una invitación oficial para el Galaxy Unpacked de 2022 y, si es cierta, termina el juego de 'adivina la fecha'. La cuenta de Evan es privada, así que no te podemos poner el tuit, pero puedes seguirle y comprobarlo por ti mismo.

Y si no quieres o no te acepta, te lo contamos nosotros: hay un fondo gris con el logo de Samsung en la parte superior, y centrado se puede ver a través de un cubo una 'S' dentro.

En la parte de abajo se lee 'The Epic Standard' (un estándar épico), las palabras 'Galaxy Unpacked' y la fecha: el 9 de febrero. El póster también dice que el evento empezará a las 15h, un detalle inusual, ya que los Samsung Unpacked no suelen indicar una hora exacta porque se trata de un streaming que se reproduce al mismo tiempo en todo el mundo.

No sabemos a qué zona horario se refiere, pero si encaja con los eventos anteriores, esa hora pertenecería al Reino Unido, por lo que en España sería a las 16:00h.

Hemos escuchado filtraciones sugiriendo tanto el 8 como el 9 de febrero para el Galaxy Unpacked de 2022, pero gracias a esta reciente información, la segunda fecha parece más clara.

Vale, ¿y qué pasa?

A diferencia del 2021, donde el póster del Unpacked desvelaba el 'contour cut' (el módulo de la cámara) del Galaxy S21, no hay detalles tan obvios escondidos en el de este año.

Además, normalmente Samsung acompaña sus invitaciones al Unpacked con vídeos o GIFs que aportan más información, así que tal vez los veamos cuando la invitación se haga oficial.

El eslogan 'The Epic Standard' sería lo más importante, pero hay tantas interpretaciones posibles que cualquier mención a la frase sería pura especulación.

La frase del Unpacked del Galaxy S21 del año pasado era algo así como 'Bienvenidos al día a día épico' y, un año después, seguimos sin tener claro su relación con el smartphone.

Así que no tendría mucho sentido darle vueltas a la imagen o las palabras, ya que podrían no significar nada. Y probablemente no lo signifiquen, ya que Samsung tiende a usar mucho parafraseo en el marketing. Vamos a esperar a ver qué nos tiene preparado el Unpacked.

Vía GSMArena