El rival de Oppo para el plegable Samsung Galaxy Z Flip 4 será lanzado a nivel global el 15 de febrero

El primer teléfono plegable (opens in new tab) de 2023 está a punto de aterrizar, ya que Oppo ha anunciado que el lanzamiento global del Oppo Find N2 Flip será el 15 de febrero.

Si bien todavía no sabemos cuándo se pondrá a la venta en España después de ser presentado, es de esperar que conozcamos la fecha y los precios en nuestros país durante el evento del 15 de febrero. Igualmente, nos enteraremos de en qué colores y configuraciones se comercializará aquí.

Recordemos que todos los demás detalles sobre el Oppo Find N2 Flip ya los conocemos, ya que el plegable fue presentado en China (opens in new tab)a finales de diciembre de 2022.

El Find N2 Flip tiene una pantalla principal AMOLED plegable de 6,8 pulgadas con resolución 1080 x 2520, y una tasa de refresco de 120Hz. Al plegar el móvi, la pantalla externa es una AMOLED de 3,26 pulgadas 382 x 720. Por lo demás, el plegable cuenta con un potente chip MediaTek Dimensity 9000 Plus, 5G, una batería de 4.300mAh con carga de 44W, y dos cámaras: una principal de 50MP y una ultra gran angular de 8MP.

(Image credit: Oppo)

Oppo presume de que tanto la batería como la pantalla externa son las más grandes que se pueden encontrar en un plegable tipo concha a día de hoy, y también se carga más rápido que cualquier otro plegable de su tipo. Además, tiene un pliegue casi invisible en su pantalla plegable.

En China, el Oppo Find N2 Flip viene con 8GB, 12GB o 16GB de RAM, y se puede optar por 256GB o 512GB de almacenamiento, pero lo cierto es que no sabemos todavía si estas configuraciones serán las mismas cuando el plegable se lance a nivel global.

Por otro lado, el modelo chino está disponible en negro, dorado o violeta, pero Oppo ha dicho específicamente que conoceremos los colores globales el 15 de febrero, por lo que es de suponer que la selección de colores será distinta en el resto del mundo.

Si quieres ver el evento por ti mismo, puedes hacerlo, ya que, aunque se celebra en Londres, también se retransmitirá por YouTube: puedes acceder a la página pinchando aquí (opens in new tab). El evento comenzará a las 15:30 (hora española) del 15 de febrero.

Por supuesto, también cubriremos el lanzamiento, así que siempre puedes volver a TechRadar tras la presentación para conocer todos los detalles.

¿El mejor plegable tipo concha de la primera mitad del 2023?

El Oppo Find N2 Flip suena prometedor sobre el papel, así que aunque tendremos que probarlo por nosotros mismos para saber con certeza lo bueno que es, es posible que se convierta en uno de los mejores móviles plegables (opens in new tab) del mercado, y un rival importante para el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

Por supuesto, el Samsung Galaxy Z Flip 4 salió en agosto del 2022, así que a mediados de este año esperamos el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab), que tiene todas las posibilidades de arrebatarle a Oppo la corona de los móviles plegables, si es que el Oppo consiguiera superar al Flip 4.

Otro rival esperado en este campo es el Motorola Razr 2023, pero ese tampoco se espera hasta la segunda mitad del año (el predecesor, el Motorola Razr 2022 (opens in new tab), fue presentado en agosto y se puso a la venta en España en octubre).

Más allá de esos modelos, que están prácticamente asegurados, hay otros plegables que se rumorean fuertemente, como el Google Pixel Fold (opens in new tab), pero no se espera que sea un tipo concha, sino que será más bien tipo libro como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab). En definitiva, el Oppo Find N2 Flip podría no tener mucha competencia nueva durante un tiempo.