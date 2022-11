El PSVR 2 por fin tiene precio y fecha de lanzamiento, y es más caro que una PS5

Sony ha anunciado finalmente el precio y la fecha de lanzamiento de sus gafas de realidad virtual PSVR 2, y son mucho más caras de lo que pensábamos.

Las noticias sobre el dispositivo PSVR 2 se han ralentizado en los últimos meses. Pero el headset de VR de PS5 por fin tiene fecha de lanzamiento, el 22 de febrero de 2023, según ha confirmado el blog oficial de PlayStation (opens in new tab).

¿Y el precio? 599,99€. Y sí, es más caro que la propia PS5. El paquete básico de PSVR 2 incluye el dispositvo, los mandos PSVR 2 Sense y un par de auriculares estéreo. Un paquete con Horizon: Call of the Mountain también estará disponible. Naturalmente, será un poco más caro: 649,99€. Puedes apuntarte a la cola para la precompra de PSVR 2 ahora, pero no en todo el mundo se puede reservar en este momento.

¿Es el precio justo?

(Image credit: Future)

Es innegable que el PSVR 2 tiene una tecnología impresionante bajo el capó. Puede que Sony se haya pasado un poco con el precio, pero con especificaciones como la resolución 4K (2.000 x 2.040 para cada ojo), la compatibilidad con 120Hz, el HDR y un campo de visión de 110 grados, soluciona el problema de la pantalla del PSVR original y supera a muchos cascos de RV exclusivos para PC.

No cabe duda de que Sony no ha escatimado en gastos a la hora de crear las gafas de RV definitivas para consolas. Pero aun así, resulta más que extraño que un periférico acabe siendo más caro que la propia consola. Incluso después de la subida de precio de la PS5 (opens in new tab).

El PSVR 2 es 150€ más caro que las Oculus Quest 2, pero sigue siendo muchísimo más barato que las Meta Quest Pro. Esto coincide con el precio de la PSVR original, que es inferior al de los auriculares de la competencia, como el HTC Vive.

Pero incluso si su precio se sitúa entre los dispositivos RV de PC actuales, el coste decidido por Sony de la PSVR 2 puede sorprender a muchos que quieran comprar este dispositivo. Quizás suene un poco insensible ante la crisis global del coste de la vida. Y más aún si tenemos en cuenta que el mando inalámbrico DualSense Edge también costará una pequeña fortuna: 199,99€.

¿Y qué pasa si eres nuevo en el ecosistema de PS5 y quieres una experiencia completa y premium? Pues bien, una PS5 nueva, un PSVR 2 y un mando DualSense Edge te costarán unos 1200€.

Pero no podemos negar que a los consumidores medios les costará hacerse con una. Y como resultado, se refuerza la idea de que, en el ámbito del gaming, PlayStation y sus periféricos son sin duda la opción de lujo.