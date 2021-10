El primer juego en 8K de PS5 ya está aquí, pero Sony solo te permite verlo en 4K

Sí, has leído bien, el primer juego de PS5 que se ejecuta en 8K y 60fps ha llegado hace poco a la consola. Sin embargo, en realidad no podrás verlo funcionando en todo su esplendor de 7680 x 4320.

El juego en cuestión se llama The Touryst, un juego de puzzles, acción y aventura desarrollado y publicado por Shin'en Multimedia. Se lanzó por primera vez en Nintendo Switch hace casi dos años con críticas bastante decentes, pero ahora ha vuelto a ser el centro de atención gracias a su impresionante logro técnico en el hardware de PlayStation.

Lo que hace que la hazaña de The Touryst sea aún más asombrosa es que no depende de ningún truco técnico para mejorar artificialmente su rendimiento. No hay supermuestreo temporal, ni mejora de la IA, ni otros trucos, solo 8K puro y duro a 60fps.

Sin embargo, aquí hay trampa. Si bien el juego se procesará a 8k en el hardware de la PS5, el firmware de Sony actualmente reduce la escala de la imagen cuando la envía a tu pantalla. La PS5 tiene el hardware HDMI 2.1 necesario para generar video de 8K/60fps pero, por ahora, Sony parece estar bloqueando esa función.

Análisis: ¿es tan importante el 8K en PS5 ?

A mucha gente, este triunfo técnico probablemente le provocará una reacción de "guay, ¿y qué?", pero hay bastantes razones para interesarse, incluso si no tienes un dispositivo con capacidad 8K en este momento.

Por un lado, los propietarios de PS5 finalmente pueden ver la verdadera potencia de su consola en acción. Una cosa es que Sony afirme que su consola puede alcanzar 8k/60fps en condiciones óptimas de prueba, y otra es ver que la PS5 realmente lo hace con un juego real al que puedes jugar hoy.

Si bien no esperaríamos que God of War Ragnarok u Horizon Forbidden West se lancen con las mismas capacidades que The Touryst, veremos qué consiguen después de algunos años de ajustes y cuando los desarrolladores comprendan mejor el hardware de la consola. De momento, hay posibilidades de ver un juego AAA ejecutado a 8K/60 fps antes de que acabe esta generación.

Es una perspectiva impresionante, especialmente cuando piensas que incluso la PS4 Pro y Xbox One X (versiones mejoradas de las consolas de la anterior generación) tuvieron que sacar algunos trucos de software para ejecutar títulos seleccionados de hasta 4k/60 fps.

Incluso si todavía tienes un televisor 4K o HD, los juegos mejor renderizados pueden mejorar la calidad de tu imagen. No tendrás el efecto 8K completo, pero su imagen reducida se verá un poco mejor que una renderizada de forma nativa en 4K o mejorada por IA.

Con suerte, Sony actualizará pronto el firmware de la PS5 para que podamos disfrutar como se debe de los juegos 8K por nosotros mismos.