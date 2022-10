El nuevo Need For Speed aprende de los errores del reboot de Saints Row

Los fans del motor están de enhorabuena: por fin se ha publicado el tráiler de presentación de Need for Speed Unbound, junto con detalles sobre el próximo juego de carreras callejeras.

Need for Speed Unbound se lanzará el 2 de diciembre para PC, PS5 (opens in new tab) y Xbox Series X|S. Aunque el propio tráiler es bastante escaso en detalles, una nota de prensa (opens in new tab) de EA revela muchos detalles sobre lo que podemos esperar de la última entrega de la serie Need for Speed.

En consonancia con su nueva estética más estilizada, Need for Speed Unbound ofrece a los jugadores la posibilidad de hacer suyo el mundo con un "kit de herramientas de efectos visuales y sonoros de gran energía". Además de la habitual posibilidad de dejar atrás a la policía en frenéticas persecuciones, el jugador podrá personalizar en gran medida su personaje y su vehículo.

El juego también cuenta con una banda sonora especialmente seleccionada, encabezada por A$AP Rocky. El rapero también aparece en la nueva escena Takeover, un "modo de conducción de precisión rejugable" que "reúne a la comunidad para hacerse con partes de la ciudad".

Mucho más rápido

Aunque puede que no sea del gusto de todo el mundo, la nueva y atrevida estética de unbound es un fresco lavado de cara. Dado que los últimos juegos de Need for Speed han sido algo decepcionantes, es agradable ver que Criterion Games intenta un enfoque más novedoso.

Aunque los días de bonanza de Need for Speed Underground ya han quedado atrás, siempre he sido de la opinión de que Need for Speed es más divertido cuando te permite saltarte las reglas. Need for Speed es mejor cuando tiene lugar en una versión ligeramente estilizada de nuestra propia realidad, en la que las persecuciones policiales gratuitas y las carreras callejeras sin límites están plena y completamente integradas en el escenario.

Aunque es difícil saber qué elementos del tráiler son adornos y cuáles se incluirán en el juego, el mero compromiso del tráiler con un ambiente de piloto callejero exagerado y sin complejos parece una buena señal. Si no está bien coger una curva con el nitrógeno a tope acompañado de grafitis y humo de neón, mientras suena una música atronadora, no quiero tener razón.

Tal vez, con Unbound, veamos una versión más alegre de la fórmula de Need for Speed, que recuerde al carácter lúdico de los queridos juegos Underground. Ha habido una tendencia preocupante, encarnada en el nuevo Saints Row, de que los nuevos títulos socaven lo que los hace grandes en un esfuerzo por disculparse por sus propias desviaciones de la realidad.

Si Need for Speed Unbound opta, en cambio, por deleitarse con lo absurdo de su mundo obsesionado con las carreras callejeras, podríamos estar ante una auténtica delicia y un retorno a la forma de la serie que se esperaba desde hace tiempo.