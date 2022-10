El nuevo juego de The Witcher tiene multijugador y sus mundos se construyen solos

El próximo juego de The Witcher, cuyo nombre en clave es Project Sirius, incluirá un modo de juego multijugador y entornos generados procedimentalmente.

Aunque no se trata de The Witcher 4, Sirius es un spin-off de la serie Witcher que está desarrollando la filial de CD Projekt Red, The Molasses Flood. Revelado ayer en una presentación para inversores (opens in new tab), el juego está actualmente en fase de preproducción y se presenta como "una visión innovadora del universo Witcher".

En Twitter (opens in new tab), CD Projekt Red confirmó que Sirius incluirá elementos multijugador además de una campaña para un solo jugador que incluirá "misiones e historia". Todavía no se sabe si será en forma de multijugador competitivo o cooperativo online.

El continente como nunca antes lo habías visto

(Image credit: CD Projekt)

Un par de nuevas ofertas de trabajo nos han dado más pistas sobre la brujería que está preparando The Molasses Flood. Según GamesRadar (opens in new tab), sugieren que el próximo juego de The Witcher incluirá niveles generados procedimentalmente, es decir, entornos creados algorítmicamente en lugar de manualmente.

La oferta de diseñadores principales (opens in new tab) de niveles describe Sirius como un juego en el que "muchos entornos se generarán de forma procedimental". El puesto de diseñador de niveles senior (opens in new tab), por su parte, pide a alguien que pueda crear niveles que incluyan tanto elementos manuales como procedimentales, así como trozos de niveles que puedan "recombinarse y organizarse mediante un sistema procedimental".

Molasses Flood no es ajeno a la generación procedimental. Es conocida por haber creado en el 2016 el juego de supervivencia roguelike The Flame in the Flood, en el que hay que buscar recursos y fabricar herramientas en una versión postapocalíptica de Estados Unidos, mientras se avanza por un río generado procedimentalmente. Su juego de supervivencia cooperativo del 2020, Drake Hollow, también contaba con un mapa generado procedimentalmente, en el que debías construir un asentamiento y rescatar criaturas.

El estudio fue fundado en el 2014 por un grupo de desarrolladores que habían trabajado previamente en las series Bioshock, Halo y Guitar Hero. Durante la adquisición de Molasses Flood el año pasado, CD Projekt Red dijo que trabajaría en estrecha colaboración con el estudio, pero que el equipo "mantendría su identidad actual y no se fusionaría con los equipos existentes". Parte de esa identidad parece ser el dominio de la generación procedimental.