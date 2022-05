El nuevo móvil de Honor tiene carga inalámbrica de 100W y especificaciones de buque insignia

El Honor Magic 4 Pro es el último buque insignia de Honor y, posiblemente, el mejor hasta la fecha, y ahora se ha lanzado en Europa. Si el nombre te suena, es porque ya había sido presentado en el MWC 2022 a principios de marzo, pero sin una fecha de lanzamiento confirmada. Ahora, sin embargo, ya está aquí.

Si aún no te has dejado convencer por la serie Samsung Galaxy S22 o el OnePlus 10 Pro, entonces quizás el Honor Magic 4 Pro sea el móvil que te haga gastar el dinero que tanto te ha costado ganar, porque tiene cosas que esos teléfonos no tienen, sobre todo carga inalámbrica de 100W.

Es una cantidad increíble de potencia de carga para ofrecer sin cables y puede ofrecer una carga del 50% en solo unos 15 minutos. A diferencia de la mayoría de los teléfonos, no te da más potencia de carga si lo conectas, ya que la carga por cable también alcanza un máximo de 100W, pero eso también supera a la mayoría de los teléfonos.

Más allá de esa carga, el Honor Magic 4 Pro tiene una batería de 4.600mAh, una pantalla OLED de 6,81 pulgadas y 1312 x 2848 con una tasa de refresco de 120Hz, un chip Snapdragon 8 Gen 1 de gama alta, 8GB o 12GB de RAM y 256GB o 512GB de almacenamiento.

También tiene una cámara de cuatro objetivos, con un sensor angular de 50MP, uno ultra angular de 50MP, un teleobjetivo de64 MP (con zoom óptico de 3,5x) y un sensor de profundidad. Además, tiene una cámara selfie de 12MP y luce un diseño premium, con una parte trasera de cristal, un marco metálico y resistencia al agua IP68.

Al Honor Magic 4 Pro también se le une el Honor Magic 4 Lite, que ya fue lanzado anteriormente en otros lugares como el Honor X9, por lo que tampoco es totalmente nuevo.

Este tiene una pantalla LCD de 6,81 pulgadas 1080 x 2388 con una tasa de refresco de 120Hz, un chip Snapdragon 695 de gama media, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, una batería de 4.800mAh, carga por cable de 66W y una cámara de triple lente, con un objetivo angular de 48MP, un macro de 2MP y un sensor de profundidad de 2MP.

Enemigos de gama alta

Dado que el Honor Magic 4 Pro es el buque insignia de Honor te estarás preguntando cómo se compara con rivales clave como el mencionado OnePlus 10 Pro y el Samsung Galaxy S22 Ultra, y al menos sobre el papel la respuesta es bastante buena.

Como se ha señalado, tiene una carga inalámbrica más rápida que cualquiera de los dos. El OnePlus 10 Pro tiene 50W de carga inalámbrica o 80W de carga por cable, mientras que el S22 Ultra tiene 15W de carga inalámbrica o 45W de carga por cable, por lo que les gana a ambos también en potencia de carga por cable. Sin embargo, su batería es más pequeña, ya que ambos rivales tienen una de 5.000mAh.

Las especificaciones de la pantalla son en gran medida comparables, aunque la del Honor Magic 4 Pro tiene una resolución ligeramente inferior, y sobre el papel todos deberían ofrecer una potencia similar.

Las cámaras son otra diferencia. El OnePlus 10 Pro tiene un sensor angular de 48MP, uno ultra angular de 50MP y un teleobjetivo de8 MP, que ofrece un zoom óptico de 3,3x. Así que no hay una gran diferencia pero, en términos de megapíxeles y longitud de zoom, el Honor tiene la ventaja.

Sin embargo, el Galaxy S22 Ultra es bastante diferente, con un sensor principal de 108MP, un ultra angular de 12MP, un teleobjetivo de 10MP (con zoom de 3x) y una cámara periscópica de 10MP con zoom óptico de 10x. Así que Samsung gana en longitud de zoom y tiene un sensor principal repleto de píxeles, pero menos megapíxeles en los demás.