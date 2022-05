El iPhone plegable está más cerca de ser una realidad

Aunque el famoso iPhone Flip se ha quedado hasta el momento en simples rumores, parece que el móvil plegable de Apple ha dado un paso hacia delante y podríamos verlo por fin.

Esta información llega del medio asiático The Elec, que ha publicado un informe sobre la producción de un nuevo tipo de pantalla OLED de Apple. No tiene polarizador, una capa diseñada para mejorar la visión hacia el panel y, según The Elec, el hecho de que no esté esta capa, que hace que la pantalla sea más fina, también la convierte en ideal para un teléfono plegable.

La técnica de eliminar el polarizador para hacer pantallas de plegables no es nueva. De hecho, el Samsung Galaxy Z Fold 3 usaba ese panel, y es de Samsung Display (una rama distinta al grupo de Samsung que hace los smartphones Galaxy), que ahora hace los paneles de Apple.

¿Quiere decir que el iPhone Flip se lanzará pronto? No, no creemos que sea el caso.

No esperes el iPhone Flip este año

Aunque el informe diga que Apple está haciendo pantalla plegables, no quiere decir que vaya a vender un iPhone plegable este año.

No solo hace falta diseñar otras partes como la bisagra, el chasis o los componentes que encajen en la naturaleza plegable del dispositivo, sino que no creemos que esas pantallas sean para un producto acabado.

Es porque un paso importante en la creación de un móvil son las fases de investigación y diseño, donde se crean y se prueban un montón de prototipos para ver cuál es el mejor.

Es posible que las nuevas pantalla se hayan creado para probar teléfonos que se quedarán en los laboratorios de Apple y nunca se pongan a la venta. Así que no hace falta que empieces a ahorrar para el próximo iPhone plegable.

Pero aun así, el hecho de que Apple esté construyendo pantallas sugiere que tienen una serie de prototipos en los que centrarse, y que ya ha salido de la etapa de planteamiento.

Encaja muy bien con la posible fecha de lanzamiento para el iPhone Flip, pero si Samsung le empieza a ganar terreno con los plegable en los próximos años, Apple podría estar en posición de mover ficha ese año con la tecnología de pantalla necesaria.