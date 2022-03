The Quarry es el nuevo juego de terror de los creadores de Until Dawn

Tras el éxito de Until Dawn, Supermassive Games vuelve a la carga con otro título de terror adolescente que saldrá a la venta este verano. The Quarry está repleto de voces de famosos, algunos de las cuales son habituales del género de terror. Es muy accesible y ofrece varias formas de jugar e interactuar con la experiencia.

El desarrollador dejó caer un teaser de The Quarry a través de Twitter, pero el anuncio oficial acaba de salir, y puedes verlo a continuación para disfrutar de las actuaciones de los actores que participan. A los fans de las películas clásicas de terror les encantará la premisa: los monitores del campamento son acechados en una cálida noche de verano y su destino está en tus manos.

Puede que te suenen algunas caras: tenemos a David Arquette de Scream, a Lin Shaye de Pesadilla en Elm Street, a Justice Smith de Jurassic World y a Lance Henriksen de Aliens, por nombrar algunos.

En cuanto a la jugabilidad, quienes hayan jugado a Until Dawn estarán familiarizados con la fórmula. Tus decisiones darán forma a la historia y de ellas dependerá si tu personaje acabará viviendo o muriendo. Con nueve monitores de campamento entre los que elegir, puedes tener todo tipo de diversión espeluznante.

¿Se te da mal decidir y no quieres jugar interpretando a un insensato? No te preocupes. Puedes jugar online con hasta siete de amigos con más cabeza, dejándoles ver y votar las decisiones clave. O puedes optar por el clásico juego cooperativo de sofá, dirigiendo la trayectoria de tu propio monitor.

Con la intención de que el juego sea agradable para todos, The Quarry permite a los jugadores personalizar la dificultad. Y si te da demasiado miedo jugar, puedes ver cómo se desarrolla la acción en el Modo Película. Así que si quieres disfrutar de un thriller cinematográfico, puedes hacerlo, al tiempo que eliges cómo se desarrolla la historia.

"The Quarry va a abrir nuevos caminos en la narración interactiva y la tecnología para crear una experiencia de terror adolescente verdaderamente visceral", dice el director Will Byles. "Me muero de ganas de ver las decisiones que tomas, a quién salvarás y a quién estás dispuesto a sacrificar".

The Quarry se lanza el 10 de junio del 2022 y estará disponible en PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC (Steam). Ya puedes reservar el juego y optar por la edición estándar o la Deluxe. Como bono de precompra, tendrás acceso a tres filtros cinemáticos. Rinden homenaje al terror indie (grano de película estilo 8mm), al terror de los 80 (estilo VHS retro) y al terror clásico (blanco y negro).