¿El Google Pixel 7 cuándo se pondrá a la venta? Pues parece que antes de lo que pensábamos

El conocido YouTuber Jon Prosser afirma que tanto el Google Pixel 7 (opens in new tab) como el Pixel 7 Pro saldrán a la venta el 13 de octubre (opens in new tab), y dice que la información proviene de "fuentes muy reputadas". Por otro lado, cabe señalar que Prosser ha acertado anteriormente con éxito las fechas de lanzamiento de algunos Pixel, por lo que a nosotros nos resulta fiable lo que ha predicho.

Prosser también ha afirmado que Google celebrará un evento para el lanzamiento del Pixel 7 una semana antes de la fecha de puesta en venta, concretamente el jueves 6 de octubre, y que el nuevo móvil se podrá reservar desde ese mismo día. Respecto al precio u otras especificaciones del Pixel 7, Prosser no tiene ninguna información nueva, y solo ha dicho que los próximos buques insignia de la compañía serán muy parecidos a sus predecesores, el Google Pixel 6 (opens in new tab) y el Pixel 6 Pro (opens in new tab).

Si quieres saber todo lo que sabemos hasta ahora sobre el Google Pixel 7, encontrarás toda la información en este artículo (pinchando aquí) (opens in new tab).

Aunque todavía no podemos saber a ciencia cierta si estas fechas son correctas, lo cierto es que coinciden con nuestras mejores estimaciones. Casi todos los móviles insignia Google Pixel han seguido el mismo patrón: salir a la venta en octubre después de ser presentados en un evento que se celebra una semana antes (más o menos).

Es importante señalar que el Google Pixel 6 fue presentado el 19 de octubre de 2021 junto al Google Pixel 6 Pro y, aunque los modelos se empezaron a vender el 25 de octubre en muchas partes del mundo, a España no llegaron hasta el 3 de febrero de 2022. Por lo tanto, esperamos de todo corazón que para el Pixel 7 no tengamos que esperar tanto.

Por otro lado, el recién lanzado Google Pixel 6a (opens in new tab), que por cierto nos ha decepcionado un poco, sí que llegó a España más o menos a la vez que al resto del mundo, por lo que esperamos que con el Pixel 7 sigan esta tendencia.

Reflexión: ¿Cuál de sus móviles quiere Google realmente que compremos?

Cuando Google nos mostró por primera vez los Pixel 7 allá por mayo durante su conferencia anual Google I/O 2022 (opens in new tab), fue algo que nos pareció... ilógico, como menos. La familia Pixel 6 era bastante reciente, y si bien contábamos con que la compañía presentara el Google Pixel 6a (opens in new tab), tal y como hizo, esta línea dentro de la gama siempre se suele lanzarse por esas fechas y supone una alternativa más asequible que viene con características del buque insignia de Pixel del momento, por menos dinero.

Ahora bien, Google no se limitó a lanzar el Pixel 6a, sino que como decimos, también nos mostró los Pixel 7. Por supuesto que contábamos con que esa nueva generación de los móviles estaba en proceso, pero es que al mostrarnos lo que está por venir, Google rompió una regla básica de la electrónica de consumo: no anuncies la siguiente generación de un determinado producto si tus clientes todavía siguen interesados por el producto actual, y por tanto siguen comprándolo.

Eso fue algo que como decimos nos pilló por sorpresa y nos pareció una decisión un tanto extraña, porque... ¿quién iba a comprar el Pixel 6 sabiendo que unos meses más tardes iba a haber un modelo más nuevo y mejor (opens in new tab), conociendo además muchas de las novedades que están por llegar?

Por cierto, si esa es la pregunta que tienes en la cabeza ahora mismo, no puedes perderte esta interesante comparativa que hemos publicado: "Google Pixel 7 vs Google Pixel 6: comparativa - ¿Es mejor esperar a que salga el nuevo modelo? ¿Cuántas mejoras traerá?"