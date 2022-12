El Audio Espacial y más novedades llegarán a los móviles Pixel con la nueva beta exclusiva de Android

La primera beta de Android 13 QPR2 ya está disponible para determinados modelos de Google Pixel, y nos ha permitido echar un vistazo a las funciones y ajustes que deberían llegar a más teléfonos Android en 2023.

Los móviles que recibirán la beta, según la página de desarrolladores de Android de Google, son el Pixel 4 (4a y 4a 5G), el Pixel 5 (el modelo base y el 5a), la gama Pixel 6 y la Pixel 7. Las notas de la versión no dicen nada sobre lo que contiene, pero el notable experto en Android Mishaal Rahman lo ha desglosado todo en un largo hilo de Twitter. Todo lo que ofrece la beta se puede dividir en dos categorías: cambios de diseño que recibirán todos los dispositivos Pixel de la lista y características exclusivas de unos pocos.

Para empezar, el modo de escritorio de Android 13 ha recibido "opciones de ventana mejoradas" a través de una nueva barra de título que hace que sea más fácil arrastrar ventanas por la pantalla, volver a una página anterior o abrir una barra de herramientas. Sin embargo, tiene bastantes fallos, ya que Rahman ha publicado un vídeo en el que arrastra una ventana en el modo de escritorio, y esta se bloquea a los pocos segundos.

Cambios generales

Entre los demás cambios que merece la pena mencionar, la aplicación "Salud Connect" vendrá ahora preinstalada, y te permite agregar todos tus datos personales de salud desde múltiples fuentes a una sola aplicación.

Por otro lado, una nueva "barra de tareas transitoria" hará que la barra de navegación de la página de inicio de los Pixel aparezca en las aplicaciones de navegación (posiblemente también en otras) siempre que se deslice hacia arriba desde la parte inferior. Como su nombre indica, la barra de tareas aparece de forma temporal y se repliega poco después hacia abajo para no distraer. Por otro lado, Google vuelve a un diseño más antiguo, mostrando los volúmenes del timbre y de las notificaciones otra vez por separado. Durante los últimos años, no podíamos ajustarlos individualmente, por lo que es algo bueno que volvamos a poder hacerlo.

Algo que no menciona Rahman en su hilo de tuits es que las aplicaciones en la pantalla de inicio tienen ahora un espacio adicional a su alrededor. Esto significa que habrá menos espacio en el launcher y puede que tengas que desplazarte más hacia abajo para encontrar la aplicación que quieres, pero el nuevo relleno hace que el menú parezca menos desordenado.

Funciones exclusivas

Tal vez, las novedades más interesantes son las que llegarán de forma exclusiva a ciertos modelos seleccionados. El Pixel 6 Pro, por ejemplo, tiene un controlador de pantalla actualizado que permite a los usuarios seleccionar una "opción de resolución de pantalla 1080p", que es inferior a la resolución nativa 1440p. Esta opción podría aumentar la duración de la batería. Además, el Audio Espacial llegará a los Pixel 6 y a los Pixel 7 (tanto los modelos base como los Pro); característica que también llegará a los auriculares Pixel Buds Pro el mes que viene.

La nueva beta trae más novedades, pero las que os hemos contado son las más destacadas. Se desconoce si estas características se lanzarán oficialmente y cuándo lo harán, pero Rahman afirma que habrá una versión estable de la beta en algún momento de marzo. Si quieres probar la beta, puedes unirte al programa Android Beta para Pixel en la web de Google y luego instalarla a través de los ajustes. Google indica en las notas de la versión que la beta tiene algunos problemas de rendimiento y estabilidad, así que tenlo en cuenta cuando estás decidiendo si probarla.